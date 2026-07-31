Kvalitetsingenjör till försvarsindustrin
Job Solution Sweden Consulting AB / Gruv- och metallurgijobb / Linköping Visa alla gruv- och metallurgijobb i Linköping
2026-07-31
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Vill du arbeta i en tekniskt avancerad verksamhet där kvalitet är en avgörande del av leveransen? Vi söker nu en Quality Engineer till ett spännande konsultuppdrag hos en kund inom försvarsindustrin. Här får du en operativ och varierad roll där du arbetar nära produktionen och bidrar till att säkerställa hög kvalitet genom ett strukturerat kvalitetsarbete med fokus på inköpt material.
Om uppdragetSom Quality Engineer blir du en viktig del av den dagliga produktionsverksamheten och fungerar som produktionens specialiststöd i kvalitetsfrågor kopplade till inköpt material. Du ansvarar för att avvikelser hanteras snabbt och effektivt för att minimera påverkan på produktion och leveranser.
Rollen innebär ett nära samarbete med produktion, inköp, konstruktion och leverantörskvalitet, där du både löser akuta kvalitetsfrågor och driver långsiktiga förbättringar av processer och arbetssätt.
Det här är en roll för dig som trivs i verksamheten, gillar problemlösning och vill kombinera operativt kvalitetsarbete med kontinuerligt förbättringsarbete.
ArbetsuppgifterI rollen kommer du bland annat att:
Stödja produktionen i kvalitetsbedömningar av inköpt material.
Hantera materialavvikelser i produktionsmiljö.
Driva reklamationer och rotorsaksanalyser tillsammans med leverantörer och Supplier Quality.
Säkerställa att korrigerande och förebyggande åtgärder identifieras, genomförs och följs upp.
Delta i och driva förbättringsarbeten kopplade till kvalitet, processer och produktionsflöden.
Bidra till utveckling av kvalitetsrutiner, arbetssätt och processer.
Samarbeta nära produktion, inköp, konstruktion och övriga kvalitetsfunktioner.
Vi söker dig som harMinst 3 års erfarenhet av kvalitetsarbete inom produktion eller tillverkande industri.
Relevant akademisk utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
God kunskap inom avvikelsehantering, rotorsaksanalyser, 8D och riskanalyser.
Ett strukturerat och noggrant arbetssätt samt ett lösningsorienterat förhållningssätt.
Förmåga att arbeta operativt med många kontaktytor och skapa goda samarbeten mellan olika funktioner.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Vi erbjuder
Du får möjlighet att arbeta i en högteknologisk miljö där kvalitet är en central del av verksamheten. Uppdraget erbjuder en varierad vardag med stort eget ansvar, breda kontaktytor och goda möjligheter att påverka både processer och arbetssätt. Du blir en del av en verksamhet där samarbete, teknik och ständiga förbättringar står i fokus.
Låter detta som din nästa utmaning?
Vad kul! Skicka in din ansökan så hör vi av oss för ett nästa steg i processen.
Som konsult hos oss på Job Solution Consulting omfattas man av en trygg anställning i nära dialog med sin konsultchef för att alltid säkerställa att du trivs och utvecklas i din roll. Vi erbjuder en rad förmåner med fokus på kompetensutveckling och välmående, Och självklart omfattas man också av kollektivavtal i sin tjänst hos oss. För eventuella frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till mig.
Du når mig på fredrik.hovstadius@jobsolution.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Job Solution Sweden Consulting AB
(org.nr 559436-7608)
Landsvägen 57 (visa karta
)
172 65 LINKÖPING Arbetsplats
Job Solution Consulting Jobbnummer
10016838