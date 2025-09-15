Kvalitetsdriven systemutvecklare med spets inom testautomation
E-Hälsomyndigheten / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2025-09-15
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos E-Hälsomyndigheten i Stockholm
, Kalmar
eller i hela Sverige
Är du en kvalitetsdriven fullstackutvecklare med spets inom testautomation? Drivs du av att göra nytta och påverka samhället på riktigt? Då kan det här vara en roll för dig.Publiceringsdatum2025-09-15Om tjänsten
E-hälsomyndigheten har i uppdrag att bygga upp en nationell digital infrastruktur inom hälsa, vård och omsorg för att stödja och möjliggöra informationsdelning av hälsodata mellan vårdens system. Infrastrukturen ska bidra till att öka kvaliteten i vården, att förbättra patientsäkerheten, att stärka patientens ställning och att minska den administrativa bördan för hälso- och sjukvårdens medarbetare.
I rollen som systemutvecklare hos oss arbetar du i ett agilt team i tätt samarbete med utredare och verksamhetsspecialister som löpande levererar värde. Du arbetar med testdriven utveckling och testautomatisering som en naturlig del av din roll som systemutvecklare, vilket även innebär att du driver utveckling inom området och arbetar med kvalitetsledning.
Du arbetar nära dina kollegor och ni ansvarar gemensamt i teamet för kvaliteten av den kod som skapas. Teamet befinner sig tekniskt i framkant och du får ta stort eget ansvar samtidigt som du är med och bidrar till helheten. Du är med och skapar nya komponenter där kvalitet och tillförlitlighet är centralt och genomsyrar livscykeln.
Om dig
Du är en person som brinner för att det du och ditt team bygger ska ha hög kvalitet och vara väl fungerande. Du tycker om att arbeta med både utveckling och test men du tar gärna ett större ansvar för att teamets tester fungerar och är relevanta. Det du inte kan lär du dig gärna och du kommer med idéer på nya tekniska lösningar och metoder. Som person trivs du när du får samarbeta med andra, du tar stort eget ansvar för att driva ditt arbete framåt och du är analytisk.
Vi söker dig som har:
• akademisk utbildning inom it, mjukvara eller programmering alternativt likvärdig arbetslivserfarenhet
• minst tre års erfarenhet av fullstackutveckling med testning och testautomatisering som en integrerad del av kodens livscykelhantering
• minst tre års erfarenhet av arbete som systemutvecklare med Java som huvudsakligt programspråk.
Det är meriterande för tjänsten om du har:
• erfarenhet av att bygga upp och förvalta kontinuerlig testning av pipelines/CI/CD
• erfarenhet av arbete med containerbaserade tekniker som exempelvis Docker, Kubernetes och OpenShift
• erfarenhet av att arbeta med öppen källkod.
Vad erbjuder vi?
Vi är en myndighet i tillväxt. E-hälsomyndigheten erbjuder dig att vara med och skapa samhällsnytta. Vi arbetar med stora transaktionskritiska system som påverkar samhället, till exempel e-recept och Läkemedelskollen.
Hos oss kommer du att omges av trevliga och kompetenta arbetskamrater, på en myndighet med ett flertal viktiga samhällsuppdrag.
På E-hälsomyndigheten har alla medarbetare förtroendearbetstid och möjlighet att arbeta delvis på distans. Läs mer om hur det är att jobba hos oss: Jobba hos oss
Är du intresserad?
Frågor angående tjänsten besvaras av enhetschef Åsa Stridsman, 010-106 0979 eller Carl-Johan Sandin, 010-106 0737.
Frågor angående rekryteringsprocessen besvaras av hr-specialist Dorothea Lockman, 010-175 3741.
Välkommen att skicka in din ansökan och cv via vårt rekryteringsverktyg senast den 6 oktober. Ladda gärna upp examensbevis, betyg och intyg som är relevanta för tjänsten i samband med din ansökan.
Anställningen är tillsvidare med sex månaders provanställning. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Placeringsort för anställningen är Kalmar eller Stockholm. Arbetet kan innebära tjänsteresor, främst mellan Kalmar och Stockholm.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. Därför kan vi komma att behöva genomföra en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). För en del arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Om du har beslut om skyddade personuppgifter, kontakta den hr-specialist som finns namngiven i annonsen.
Om E-hälsomyndigheten
E-hälsomyndigheten driver utvecklingen av den nationella digitala infrastrukturen inom hälsa, vård och omsorg. Vi skapar förutsättningar för digitala tjänster och lösningar för privatpersoner och professioner inom hälso- och sjukvård, apotek och socialtjänst. Vi arbetar för att hälsodata ska bli tillgängliga i hela vårdkedjan, oavsett var individer får vård.
Hos oss arbetar cirka 500 medarbetare fördelat på två orter, Kalmar och Stockholm. Läs mer om oss på www.ehalsomyndigheten.se
Rekryteringen sköts av E-hälsomyndighetens HR-enhet och vi undanber oss säljsamtal från rekryteringsföretag och annonssäljare. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare E-Hälsomyndigheten
(org.nr 202100-6552), https://www.ehalsomyndigheten.se/jobba-hos-oss/ Arbetsplats
E-hälsomyndigheten Jobbnummer
9508374