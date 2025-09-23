Kvalitetschef till Nordic Polytech Group
2025-09-23
Vill du utveckla kvalitetsarbetet i ett framgångsrikt bolag som levererar hightech-komponenter worldwide?
Som kvalitetschef på Nordic Polytech Group, en ledande leverantör av CNC-bearbetade hightech-komponenter i plast får du ansvaret att utveckla kvalitetsarbetet i en dynamisk organisation. Du blir en nyckelperson som säkerställer att verksamheten håller högsta standard inom kvalitet, säkerhet, miljö och regelefterlevnad. Som Kvalitetschef rapporterar du till VD och ingår i bolagets ledningsgrupp. Du har personalansvar för och leder ett team om fem kunniga medarbetare.Publiceringsdatum2025-09-23Dina arbetsuppgifter
Som kvalitetschef får du ansvar att stödja den operativa verksamheten där du övervakar och följer upp kvalitet, säkerhet, miljö och regelefterlevnad. I rollen fokuserar du också strategiskt på att förbättra säkerheten, upprätthålla efterlevnad av gällande regelverk samt driva initiativ inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö.
Våra förväntningar på dig är att du ständigt utvecklar kvalitetsarbete och arbetssätt så att vi lever upp till våra kunder och myndigheters krav. I detta ingår att säkerställa att kvalitetsavdelningen och dess medarbetare har förutsättningar och förmåga att möta nuvarande och framtida behov. Du är arbetsmiljöansvarig för avdelningen enligt gällande lagar och arbetar dagligen nära produktions-, teknik- och säljchef.
I rollen ingår också att:
• stödja mättekniker med kontrollmätningar, utfallsprov, * vara support och bollplank till andra ledare/avdelningar gällande arbetsmiljöfrågor * övergripande bevaka och vid behov stödja arbetet med Skyddskommitté och skyddsronder * se till att företagets verksamhetsledningssystem är effektivt och ständigt utvecklas * ansvara för att utföra validering av förebyggande åtgärder * vara behjälplig i skapande av rutiner, instruktioner och dokument samt i utförandet av kundunika processer så som PPAP, HYD etc. * planera och genomföra interna revisioner och ledningens genomgång * driva och bevaka att 5S upprätthålls tillsammans med produktionsledning * införliva och få alla medarbetare att identifiera sig med kvalitetstänkandet * bevaka intervaller för säkerhetsfunktioner och obligatoriska besiktningar
Din bakgrund?
Vi söker dig som har ca 10 års erfarenhet av kvalitetsarbete inom producerande industri, gärna i roller som mättekniker, CNC-operatör, produktionsingenjör/miljö- och kvalitetsansvarig/ (QEHS)/Lean-/Six Sigma-samordnare, teamledare eller produktionsledare. Du har högskolekompetens eller motsvarande erfarenhet med dokumenterad erfarenhet av kvalitetsledningssystem. Du har goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift.
Vem är du?
Du är både modig och nyfiken och trivs i en affärsdriven miljö präglad av lagarbete. Du har förmågan att motivera och entusiasmera andra, är kommunikativ och främjar en öppen och uppmuntrande arbetsmiljö. Du trivs med att driva processer framåt och se till att saker blir gjorda enligt uppsatta mål och krav. Det är viktigt att du också vid behov kan kliva in operativt och stödja mättekniker med kontrollmätningar, utfallsprov, mätprotokoll etc. så att kvalitetsverksamheten kan upprätthållas på bästa sätt.
Vi erbjuder
Här får du en central roll på Nordic Polytech Groups HK i Trelleborg (ca 20 minuter från Malmö), där du är med och bygger framtidens kvalitetsarbete tillsammans med en passionerad VD och ledningsgrupp. Du omges av 80 engagerade och kunniga medarbetare som är dedikerade till att överträffa kunders och andra intressenters krav på verksamheten. Nordic Polytech Group är stolta över att vara certifierade enligt ISO 9001:2015 för kvalitet och ISO 14001:2015 för miljö. Det är ett bevis på vårt åtagande att leverera produkter och tjänster som uppfyller höga standarder samtidigt som vi tar hänsyn till miljön. Nordic Polytech Group är godkänd leverantör inom försvarsindustrin enligt Inspektionen för Strategiska Produkter (ISP) i samband med tillverkning och leverans av komponenter samt krigsmaterial med dubbla användningsområden sk. dual-use.Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar Nordic Polytech Group med Insikta rekrytering och utveckling. Du söker tjänsten genom att bifoga personligt brev och CV via länken. Vi läser ansökningar efterhand. Om du har frågor är du mycket välkommen att kontakta Insikta AB Charlotte Olsson 070-6021911 charlotte@insikta.se
Nordic Polytech Group är en del av Söderbergföretagen; en familjeägd koncern inom industri och teknikhandel som investerar i nischade marknadsledare och fokuserar på långsiktig utveckling - men framför allt investerar i driv, entreprenörskap och engagemang. Söderbergföretagen grundades 1995 och består av fyra affärsområden: Komponenter, Elkraft, Infrastruktur och Teknikhandel. Med huvudkontor i Malmö och ca 500 anställda med en omsättning på 2 MDR SEK. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-12
