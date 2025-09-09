Kvalitetschef cybersäkerhetscertifiering
Vi söker en erfaren kvalitetschef som vill vara med och fortsätta driva och samordna vårt arbete på avdelningen cybersäkerhet och certifiering med verksamhetsutveckling och agera på ett spännande nytt myndighetsområde med EU-anknytning. Hos oss får du möjlighet att använda din kompetens där den verkligen gör skillnad. Tillsammans med ett erfaret team är du med och skapar lösningar som gör avtryck - både idag och i framtiden.Publiceringsdatum2025-09-09Om tjänsten
Som kvalitetschef hos Inspektionen för cybersäkerhetscertifiering (ICC) och även för hela avdelningen cybersäkerhet och certifiering blir du en nyckelperson i vårt arbete med att fortsätta driva uppbyggnad av tillsyn av cybersäkerhetscertifiering i Sverige. Du leder utvecklingen av våra arbetssätt genom att utvärdera, utmana och förnya - alltid med målet att skapa långsiktiga förbättringar och effektiva processer. I din roll säkerställer du att vårt verksamhetsledningssystem lever upp till relevanta lagar och krav, samtidigt som du bidrar till en kultur av ständig utveckling.
Tillsammans med Chef ICC får du en central roll i verksamhetsutveckling och strategiska beslut. Du tar ansvar för att vår organisation är rustad för framtiden, både genom att leda verksamhetsutvecklingsmöten och att se till att våra medarbetare har rätt kunskap och förutsättningar för att tillämpa vårt verksamhetsledningssystem i vardagen.
I praktiken innebär det att du:
• driver och vidareutvecklar vårt verksamhetsledningssystem
• säkerställer att verksamhetsledningssystem tillämpas
• planerar och leder arbetet med ständiga förbättringar och nya lösningar
• samordnar systemreleaser och utvecklar styrande dokument
• tar ansvar för hantering av klagomål och inbördes granskningar
Det här är en roll för dig som vill använda din erfarenhet för att göra verklig skillnad. Du får både helhetsansvar och möjlighet att påverka - samtidigt som du blir en del av ett engagerat team där kvalitet och utveckling står högst på agendan.
Tjänsten är placerad i Stockholm.
Om dig
Vi söker dig som har högskoleutbildning inom teknik/naturvetenskap eller annan för området relevant utbildning alternativt kompetens inhämtad på annat sätt som vi bedömer likvärdig. Vidare har du utbildning som intern kvalitetsrevisor. För att lyckas i rollen är det nödvändigt att du har flerårig aktuell och relevant erfarenhet att verka i rollen som kvalitetschef i en organisation samt aktuell och relevant erfarenhet av att genomföra interna kvalitetsrevisioner. Har du aktuell och relevant erfarenhet att ha medverkat vid eller ansvarat för en ackreditering av egen organisation av SWEDAC eller motsvarande extern revision ser vi det som en fördel. Meriterande är att du har aktuell och relevant kunskap om och erfarenhet av arbete med utveckling och förbättring av ledningssystem för kvalitet baserat på någon av följande internationella standarder:
o ISO/IEC 17065, Allmänna krav för certifieringsorgan,
o ISO/IEC 17025, Allmänna krav för provnings- och kalibreringslaboratorier,
o ISO 9001, Kvalitetsledning för verksamhetsprocesser
o ISO 17011, Allmänna krav på ackrediteringsorgan
Tjänsten ställer krav på att du har mycket goda språkkunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift samt goda kunskaper i Office-paketet.
Personliga egenskaper är av stor vikt för oss. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter och söker dig som trivs med att samarbeta med andra människor, är lyhörd och löser problem på ett konstruktivt sätt. Vi ser även att du arbetar mot mål och fokuserar på resultat och förändrar din inriktning när målen ändrar sig. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och ser möjligheterna i förändringar. Vidare planerar, organiserar och prioriterar du arbetet på ett effektivt sätt. Du har en förmåga att väga samman komplex information och visar omdöme vid uttalanden, agerande och beslut.
FMV - Försvarets materielverk
På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi har i uppdrag att förse det svenska försvaret med den senaste tekniken och kunskapen så att de kan försvara vårt land och våra allierade. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du vara med och utveckla och upphandla det som ibland inte existerar än. Du driver utvecklingen, hela vägen från behov till leverans. Från idé till verklighet.
FMV är utsedd av regeringen att vara nationell myndighet för cybersäkerhetscertifiering. ICC ansvarar för att utveckla verksamheten, övervaka certifierade IKT-lösningar och säkerställa att de uppfyller EU:s krav. Arbetet sker i samverkan med andra myndigheter och är ett viktigt ansvar för Sveriges digitala säkerhet. Du kommer att arbeta på juridik- och säkerhetsstaben som ansvarar för juridiska frågor och att hantera och utveckla myndighetens säkerhetsskydd.
Hos FMV erbjuds du en trygg anställning med bra förmåner:
• Kompetensutveckling och karriärmöjligheter
• Flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete i den mån arbetet tillåter
• Tjänstepension och friskvårdsbidrag
Läs mer om FMV som arbetsgivare och om de förmåner vi erbjuder på vår hemsida: Arbeta på FMV.
Vill du vara med och utveckla framtidens försvar? Välkommen med din ansökan senast 2025-09-30.
Bra att veta
• Du ansöker genom att bifoga ditt CV, betyg och intyg på svenska. I ditt CV beskriver du tydligt på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter. För en mer inkluderande rekryteringsprocess tar vi inte emot några personliga brev.
• Vi rekryterar kompetensbaserat och bedömer kandidater utifrån rollens krav på erfarenhet, kompetens och personliga egenskaper.
• Våra fackliga företrädare är SACO Stefan Hållander, OFR/S Lena Sköld Gunnarsson, OFR/O Ann-Carol Wallgren Falk och SEKO Peter Andersson. Alla nås via FMV:s växel: 08-782 4000.
• Vid frågor om tjänsten kan du kontakta Pär Iggström på 070-148 36 30 eller via FMV:s växel: 08-782 4000. Kontakta Eva Tärnström vid frågor om rekryteringsprocessen via e-post: eva.tarnstrom@fmv.se
För att jobba hos oss behöver du vara svensk medborgare och genomgå en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi tillämpar provanställning och som anställd kommer du att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov. Ansökningar till befattningen tas endast emot via FMV:s webbplats eller registratur. Vi har gjort vårt medieval och undanber oss därför försäljning av annons- och rekryteringstjänster. Ersättning
