Kvalitetsassistent till kund i Lomma
2025-08-25
Vill du bidra till att upprätthålla hög kvalitet och säkerställa att processerna fungerar smidigt? Vi söker en Kvalitetsassistent som kan stärka vårt operativa kvalitetsarbete och säkerställa att reklamationshantering och artikeladministration fungerar enligt gällande rutiner.
Om rollen
I denna roll får du en central position i teamet och arbetar nära både sortiment, masterdata och andra interna funktioner. Du blir en nyckelperson i att hålla ihop arbetet med artikeldata och reklamationshantering, samtidigt som du bidrar i olika kvalitetsrelaterade uppgifter.
• Artikeladministration i vår produktdatabas:
• Uppdatera artikeldata
• Säkerställa korrekt märkning, specifikationer och dokumentation
• Samarbeta med sortiment och masterdata
• Hantering av kundreklamationer:
• Registrera, följa upp och dokumentera ärenden
• Kommunicera med både interna och externa parter
• Övriga kvalitetsuppgifter:
• Stöd i dokumentgranskning
• Uppföljning av avvikelser
• Bidra i förbättringsarbeteProfil
Vi söker dig som är noggrann, strukturerad och lösningsorienterad, och som trivs med att arbeta i en dynamisk miljö där kvalitet står i fokus.
• Erfarenhet av kvalitetsarbete inom livsmedelsbranschen är meriterande
• Erfarenhet från dagligvarubranschen är meriterande
• God systemvana, gärna erfarenhet av affärssystem som t.ex. Dynamics 365 eller liknande
• Mycket god kommunikationsförmåga i både svenska och engelska
Vi erbjuder
En spännande möjlighet att kliva in i ett viktigt uppdrag och göra skillnad i en verksamhet som ständigt utvecklas. Du blir en del av ett engagerat team där kvalitet och samarbete står i centrum.
Till en början är uppdraget på 3 månader, med chans till förlängning. Tjänstens omfattning är flexibel och kan anpassas mellan 75-100%. Start är omgående och arbetstiden är förlagd måndag till fredag.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare:
Matilda Nilsson via Matilda.Nilsson@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan!
Consultant Manager
Matilda Nilsson Jobbnummer
