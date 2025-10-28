Kvalitetsassistent
2025-10-28
, Gislaved
, Tranemo
, Vaggeryd
, Värnamo
Stenqvist grundades 1894 i Kvidinge, nära Helsingborg, i södra Sverige. Företaget är en av de största förpackningstillverkarna i Norden med ett miljövänligt koncept. Fabrikerna har en hög flexibilitet och kapacitet så att behoven kan tillgodoses för att säkerhetsställa högkvalitativa pappers- och plastprodukter samt individuella förpackningslösningar. Det senaste lagrings- och logistiksystemet garanterar snabba och pålitliga leveranser. Dialoger och brainstorming är grunden för att förstå kundens speciella behov för att uppnå en optimallösning. Fokus är en långsiktig nära relation med kunderna. Fabriken i Nissafors har funnits i över 80 år!
Vill du bidra till att säkra och utveckla kvalitet och produktsäkerheten inom förpackningsbranschen ?
Då är tjänsten som kvalitetsassistent något för dig.
För att lyckas i rollen som kvalitetsassistent har du lätt för att samarbeta, är noggrann, analytisk, lyhörd och engagerad. Du är ansvarstagande, har lätt för att ta egna initiativ och jobba självständigt. Har en god kommunikativ förmåga samt kan driva flera parallella uppgifter samtidigt. Goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift är ett krav. Vi ser också att du har god datorvana och goda kunskaper i Officepaket. Du kommer att ingå i kvalitetsavdelningen tillsammans med en till kvalitetsassistent som arbetar vid produktionsenheten i Kvidinge och rapportera till Kvalitets- och miljöchefen. Resor över dagen till produktionsenheten i Kvidinge kan förekomma.
Dina ansvarsområden:
Utredning av reklamationer kopplade till produktionsenheten i Nissafors.
Utföra provtagning, analyser och skriva rapporter vid reklamationer och kundförfrågningar.
Genomföra internrevisioner samt "ordning-och-reda-ronder"
Utföra utbildning och introduktion inom kvalitet, miljö, produktsäkerhet och spårbarhet för övrig personal.
Följa upp avvikelser och förbättringsförslag samt göra grundorsaksanalyser.
Ansvarig/sammankallande för provkörningar på produktionsenheten i Nissafors.
Spårbarhetstester och återkallelsetester
I nära samarbete med produktion arbeta med att förbättra och utveckla kvalitet och produktsäkerhet.
Delta i certifierings- och revisionsarbetet ( produktionsenheten är certifierade mot BRCGS, ISO 9001, FSC och PEFC)
Minst gymnasieutbildning
Flytande i svenska och engelska (koncernspråk)
God datorvana ( Word, Excel, affärssystem, etc. )
Erfarenhet av produktionsprocesser och produktionsflöden
Körkort B-behörighet (personbil)
God samarbetsförmåga, kunna prioritera bland arbetsuppgifter och vara självgående.
Meriterande kunskap:
Högskole- eller universitetsutbildning
Erfarenhet av produktionsprocesser och produktionsflöden från pappers/massaindustrin
Kunskaper inom någon av standarderna ISO 9001, ISO 14001, BRCGS, FSC och PEFC.
Erfarenhet av riskanalyser enligt HARA
Kunskaper om lagar och krav inom miljö- och FCM området.
Kunskap om kemikaliehantering
Utbildad i förbättringsverktyg som t.ex.grundsaksanalys och PDCA
Utbildad internrevisor
Vi erbjuder:
Ett omväxlande och ansvarsfullt arbete i ett familjeföretag med stark företagskultur.
Kollektivavtal
Friskvårdsbidrag
Företagshälsovård
Provanställning i 6 månader
LÅTER DETTA SOM EN ROLL FÖR DIG? ANSÖK NU!
Vi tillämpar löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Skicka din ansökan till: hr@stenqvist.com
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att höra av dig till Kvalitets- och miljöchef Katarina Gebart, telefon 042-74452.
Sista dag att ansöka är 2025-11-27
E-post: hr@stenqvist.com
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kvalitetsassistent". Omfattning
J D Stenqvist AB
(org.nr 556029-7862)
Fabriksgatan 27
)
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
JD Stenqvist AB
