Kvalitetsansvarig
NearYou Sverige AB / Maskiningenjörsjobb / Linköping Visa alla maskiningenjörsjobb i Linköping
2026-04-16
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos NearYou Sverige AB i Linköping
, Norrköping
, Karlsborg
, Askersund
, Hjo
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-04-16Om företaget
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 25 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare, mer hållbar och mer rättvis värld
Affärsområdet Surveillance erbjuder världsledande sensorteknik inom övervakning och beslutsstöd för att skydda mot hot. Portföljen omfattar luftburna, markbaserade och marina radarer, elektronisk krigföring, stridsledning, flygsystem och cybersäkerhet.
Läs mer om bolaget på www.saab.com
Tjänstebeskrivning
Vill du arbeta med kvalitet i en verksamhet där kraven är höga och tekniken i framkant? Hos Saab i Linköping får du en central roll i att säkerställa och utveckla kvaliteten i komplexa projektmiljöer.
Som kvalitetsansvarig blir du en nyckelperson i kvalitetsarbetet och fungerar som kontaktpunkt i kvalitetsrelaterade frågor gentemot kunder, leverantörer och interna funktioner. Du ansvarar för att planera, implementera och följa upp kvalitetsaktiviteter med målet att säkerställa hög kvalitetsprestanda över tid.
Rollen innebär att du driver förbättringsarbete, analyserar avvikelser och identifierar utvecklingsmöjligheter i processer och arbetssätt. Du deltar i kund- och certifieringsrevisioner samt säkerställer att organisationen uppfyller relevanta krav och standarder. Arbetet sker i nära samarbete med flera olika intressenter, både internt och externt, och ställer krav på god kommunikationsförmåga och ett strukturerat arbetssätt.
Uppdraget är placerat i Linköping (Tannefors) och arbetet sker huvudsakligen på plats.
Du kommer att vara anställd som konsult via NearYou och arbeta på uppdrag hos kund. NearYou är din arbetsgivare och stöttar dig genom hela uppdraget!Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av kvalitetsarbete och trivs i en roll där du får kombinera analys, samordning och förbättringsarbete.
Du är en kommunikativ och drivande person som har lätt för att samarbeta med olika typer av intressenter. Du har ett strukturerat arbetssätt, hög kvalitetsmedvetenhet och en förmåga att identifiera och driva förbättringar i verksamheten.
För att lyckas i rollen ser vi att du:
• Har några års erfarenhet inom kvalitetsledning, projektledning, produktionsteknik eller liknande område
• Har erfarenhet av problemlösning, avvikelsehantering och förbättringsarbete
• Har god förmåga att kommunicera och bygga relationer med både interna och externa parter
• Kommunicerar obehindrat på engelska i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av kvalitetsstandarder som exempelvis AS/EN9100
• Kunskap inom problemlösningsmetodik, exempelvis Six Sigma
• Erfarenhet av arbete i internationella miljöer
• Erfarenhet av ledarskap eller projektledning
• Erfarenhet från tillverkningsindustri eller serieproduktion
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper, där driv, initiativförmåga och ett lösningsorienterat synsätt är särskilt viktigt. Du är en lagspelare som bidrar till en positiv arbetsmiljö och trivs i en roll med många kontaktytor.
Låter detta intressant?
Vår samarbetspartner i den här tillsättningen är bemanningsföretaget NearYou. Har du frågor, så tveka inte att kontakta konsultchef Moa Jarl, moa.jarl@nearyou.se
. Din ansökan skickar du in via NearYous hemsida, www.nearyou.se
snarast. I den här tillsättningen kommer vi arbeta med löpande urval, så skicka gärna din ansökan idag.
Med anledning av nya dataskyddsförordningen GDPR, ber vi dig att utesluta de sista fyra siffrorna i ditt personnummer samt eventuella referenskontakter i din ansökan/CV.
Välkommen med din ansökan!
Om NearYou
NearYou är ett rekryterings- och bemanningsföretag med kontor i 17 städer. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra i branschen till att också bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering. Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig, oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi. Läs gärna mer om oss på www.nearyou.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-04
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NearYou Sverige AB
(org.nr 556600-7273), https://nearyou.se
Wallentinsvägen 11 (visa karta
)
447 37 VÅRGÅRDA Arbetsplats
Saab AB Kontakt
Moa Jarl moa.jarl@nearyou.se
9858809