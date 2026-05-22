Kvalitets- och utvecklingssamordnare
Välkommen till oss!
I Säffle kommun både kan, vill och vågar vi. Vi har en öppen attityd och välkomnar det nya. Vi värnar om varandra och samhällets växtkraft. Vi är kända för vårt goda värdskap och med stolthet säger vi att vi är Säfflebor - så har vi formulerat vår vision om hur vi vill leva i Säffle 2026.Publiceringsdatum2026-05-22Beskrivning
Vill du bidra till att utveckla framtidens utbildning och skapa bästa möjliga förutsättningar för barns och elevers lärande? Vi söker nu en engagerad och erfaren kvalitets- och utvecklingssamordnare till Barn- och utbildningsförvaltningen. Som kvalitets- och utvecklingssamordnare har du en central roll i förvaltningens utvecklingsarbete. Du arbetar nära rektorer, verksamhetschefer och förvaltningsledning och bidrar till att säkerställa kvalitet, likvärdighet och måluppfyllelse i verksamheterna. Du fungerar som ett kvalificerat stöd i såväl utvecklings- som uppföljningsarbete och har en samordnande funktion i flera förvaltningsövergripande frågor.
Vi erbjuder ett kvalificerat och utvecklande uppdrag där du får möjlighet att påverka och bidra till utvecklingen av utbildningsverksamheten. Du blir en del av en engagerad organisation med stort fokus på kvalitet och förbättringsarbete.Dina arbetsuppgifter
I tjänsten kommer du bland annat att:
Arbeta i team tillsammans med förvaltningsledningen
Stödja rektorer i implementering av nationella reformer och styrdokument
Arbeta med kvalitetsutveckling och systematiskt kvalitetsarbete
Ansvara för och samordna arbete kopplat till inspektioner och tillsyn
Handlägga och följa upp klagomål i enlighet med gällande lagstiftning
Bereda ärenden och underlag inför nämnd
Samordna förvaltningsövergripande utvecklingsinsatser
Genomföra omvärldsspaning och bidra till strategisk utveckling
Delta i och initiera nätverk, både internt och externt Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Högskoleexamen med inriktning mot pedagogik eller annan utbildning som arbetsgivaren finner relevant för uppdraget
Dokumenterad erfarenhet av arbete i skolledande funktion
Genomförd statlig rektorsutbildning
God kunskap om skolans styrsystem, lagstiftning och aktuella reformer
Erfarenhet av kvalitets- och utvecklingsarbete inom utbildningssektorn
Personliga egenskaper
För att lyckas i rollen är du strategisk och analytisk med god förmåga att se helheter. Du ska kunna arbeta självständigt och vara strukturerad med god prioriteringsförmåga. Du ska ha en god kommunikativ förmåga och ha lätt för att skapa förtroendefulla relationer. Du är samarbetsinriktad och van att arbeta i komplexa organisationer. Du är även initiativrik och drivande i utvecklingsprocesser.Anställningsvillkor
Tjänsten är tillsvidare heltid och du har B-körkort.
Intervjuer kan komma att hållas fortlöpande under ansökningsperioden.
För vidare information om våra verksamheter besök: https://www.saffle.se/
Läs mer om Säffle kommuns förmåner på vår karriärsidan.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Ansökan ska skickas via brev till ansvarig chef. Vänd dig direkt till rekryterande chef enligt ovan kontaktuppgifter.
Säffle kommun tillämpar rökfri arbetstid. Så ansöker du Klicka på denna länk för att göra din ansökan Jobbnummer
9922430