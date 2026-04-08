Kvalitet- och patientsäkerhetsutvecklare
2026-04-08
Vill du bidra till att stärka patientsäkerheten och vårdkvaliteten? Vi söker dig som vill bli en medarbetare i vårt team och stödja och utveckla Stockholms läns sjukvårdsområdes (SLSO) verksamheter i det viktiga arbetet med kvalitet och patientsäkerhet.
SLSO har ett tydligt fokus på att förstärka det systematiska arbetet med att förbättra vårdens kvalitet, arbeta proaktivt för att minska vårdskador samt främja lärande och utveckling. Utvecklingen av patientsäkerhetsarbetet är central i SLSO:s kvalitetsledningssystem och utgår från Socialstyrelsens handlingsplan för säker vård.
Vårt erbjudande
Du blir en del av ett engagerat och erfaret team som tillsammans arbetar för att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för både patienter och medarbetare. I rollen får du möjlighet att bidra till utvecklingen av metoder, arbetssätt och stödmaterial inom patientsäkerhet samt delta i ett kunskapsintensivt sammanhang med goda möjligheter till kompetensutveckling.
Förmåner hos Stockholms läns sjukvårdsområdeDina arbetsuppgifter
Du får en central roll i SLSO:s arbete med kvalitet och patientsäkerhet, där du har en drivande och aktiv funktion som metodstöd i SLSO:s patientsäkerhetsarbete. Du arbetar på enheten för Kvalitet och patientsäkerhet och har nära samarbete med SLSO:s chefläkarfunktion.
stöttar verksamheterna i arbetet med vårdavvikelser, synpunkts- och klagomålshantering samt vårdskadeutredningar
arbetar utifrån etablerad praxis, effektiva metoder och verktyg för utveckling och ständiga förbättringar
utarbetar övergripande anvisningar och stödmaterial inom kvalitet och patientsäkerhet
planerar och genomför utbildningar inom patientsäkerhet Kvalifikationer
sjuksköterskeexamen, gärna specialistsjuksköterska
flerårig klinisk erfarenhet och god förståelse för vårdens komplexitet
goda kunskaper om hälso- och sjukvård samt akademisk utbildning inom kvalitet och/eller patientsäkerhet
arbetat med patientsäkerhet och kvalitetsfrågor organisationsövergripande
goda kunskaper om patientsäkerhetsarbete, lagar och riktlinjer samt erfarenhet av avvikelsehantering och utredningsarbete
förmåga att planera, genomföra, utvärdera och följa upp förbättringsarbete och införande med hög kvalitet
goda kunskaper om var och hur relevant evidensbaserad omvärldsinformation hittas
förmåga att analysera, värdera och omsätta omvärldsinformation i verksamheten
god förmåga att anpassa och förmedla information och budskap utifrån mottagarens behov och förutsättningar.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som kommunicerar tydligt i både tal och skrift samt arbetar strukturerat och målinriktat. Du har en god förmåga att inspirera och entusiasmera medarbetare och besitter en god pedagogisk förmåga. Du är van vid att arbeta självständigt, leda processer och hantera flera arbetsuppgifter parallellt. Vidare är du tålmodig, trygg, lyhörd och initiativtagande samt drivs av ett engagemang för att göra vården bättre och säkrare för patienter och närstående.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Mer information och ansökan
Tjänsten är placerad på Torsplan i Vasastaden, med viss möjlighet till distansarbete.
Sista ansökningsdag är 30 april 2026. Välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. Läs mer om SLSO här.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
