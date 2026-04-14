Kvalitet-, Miljö- och Arbetsmiljösamordnare
Som KMA på Stena Recycling får du möjlighet att påverka och utveckla verksamheten på riktigt. I nära samarbete med engagerade kollegor kombinerar du operativt och administrativt arbete, stöttar chefer och produktionsledare och ser till att KMA-arbetet leder till faktiska förbättringar.
Det här er rollen för dig som trivs med frihet under ansvar och vill göra verklig skillnad- varje dag.

Om tjänsten
I tjänsten är du ett praktiskt och nära stöd till regionens 15 anläggningar och arbetar tätt tillsammans med filialchefer och produktionsledare. Du är drivande och utförande i framtagandet och uppdateringen av dokumentation inom det systematiska kvalitet- miljö- och arbetsmiljöarbetet. Samtidigt stöttar du i den administrativa uppföljningen och säkerställer tillsammans med chefer och ledare att KMA-arbetet fungerar systematiskt och effektivt på respektive anläggning.
Rollen kombinerar hands-on-arbete ute på anläggningarna med analytiskt arbete och dokumentation, och du befäster och implementerar strukturer för uppföljning och vidareutveckling där det behövs. Din roll är att vara ett stöd i att driva KMA-arbetet framåt. Rollen stöttas av arbetsmiljöspecialist.
Exempel på arbetsuppgifter:
Månatliga avstämningar med filialchefer och produktionsledare inom KMA, inklusive uppföljning av tillbud, olyckor, avvikelser och lokala riskbedömningar.
Sammanställa kvalitativa och kvantitativa data från verksamheterna för att stödja lokal uppföljning och vidareutveckling av KMA-arbetet.
Skapa, uppdatera och utveckla lokal dokumentation så som rutiner, handlingsplaner och egenkontrollplaner inom området.
Medverka på och genomföra skyddsronder och riskbedömningar
Stötta i tillbuds- och olycksutredningar samt säkerställa åtgärder och uppföljning i enlighet med gällande rutiner och tillvägagångssätt.
Vara ett praktiskt stöd i åtgärder exempelvis säkerställa att rätt skyddsutrustning används, sätta upp skyltning och instruktioner samt bidra till att rutiner efterlevs på plats.
Delta i olika forum med produktionsledare och andra KMA samt vid behov föredra KMA-frågor på regionsledningsmöten.
Du utgår från Stena Recyclings anläggning i Örebro, Karlstad, Västerås eller Hallstahammar. Resor inom regionen är en naturlig del av arbetet och genomförs 2-3 dagar per vecka. Enstaka övernattningar kan förekomma.
Vem söker vi?
Vi ser gärna att du som söker har erfarenhet eller kunskap inom arbetsmiljö- och miljölagstiftning, samt erfarenhet av att utreda tillbud och olyckor inom dessa områden. Det är också meriterande om du har kunskap om de krav och skyldigheter som gäller enligt olika myndigheter. Kvalifikationer
Mycket god administrativ förmåga.
Mycket god IT- och systemvana.
Goda kunskaper i Officepaketet.
Flytande svenska i tal och skrift. Goda kunskaper i engelska, tal och skrift.
Körkort.
För att passa för rollen är du van vid att arbeta självständigt och ta ett stort ägandeskap för dina ansvarsområden. Du har en god förmåga att planera, prioritera och driva arbetet framåt på ett strukturerat sätt. Eftersom du stöttar flera olika anläggningar som befinner sig i olika faser av KMA-arbetet, är det viktigt att du är initiativtagande, flexibel och prestigelös. Du är dessutom lyhörd och trivs i att samarbeta med flera kontaktytor inom organisationen.
Om Stena Recycling
Stena Recycling är ett av Sveriges ledande återvinningsbolag och en helhetspartner för att utveckla hållbara cirkulära lösningar inom alla typer av verksamheter. Bolaget ingår i den familjeägda Stena Metallkoncernen och bedriver verksamhet över Europa, med betoning på Sverige och Norden. Våra 1900 medarbetare, fördelat på 90 anläggningar över hela Sverige, återvinner varje år mer än 3,5 miljoner ton uttjänt material från mer än 40 000 kunder inom olika branscher. Genom att hålla resurserna i omlopp spelar Stena Recycling en viktig och central roll i omställningen till en mer cirkulär ekonomi.
Välkommen till en framtidsbransch. Det börjar med dig - och vi lyckas tillsammans!
Vill du veta mer?
I denna rekrytering har Stena Recycling valt att samarbeta med OnePartnerGroup. Ansökan sker via OnePartnerGroups hemsida. Vi tar inte emot ansökningarna via mejl med hänsyn till GDPR. Urval kommer att starta efter annonseringsperiodens slut.
Som ett första steg i processen kommer du kort efter du ansökt till tjänsten få ett sms och e-post från vår AI-kollega Sara (avsändare OnePartnerGroup/OPG) med en länk för att besvara några urvalsfrågor. Går du vidare i processen kommer du att få genomföra två arbetspsykologiska tester och därefter en intervju med oss om du matchar framtagen kravprofil. Därefter följer en intervju med Stena Recycling samt referenstagning. Under rekryteringsprocessen kommer även en bakgrundskontroll att genomföras.
Mer om Stena kan du läsa om på www.stenarecycling.se.
Om du har frågor om tjänsten som inte besvaras av annonsen är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Andrea Westling på andrea.westling@onepartnergroup.se
