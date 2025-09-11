Kvalificerad utbildnings- och systemadministratör
2025-09-11
Har du erfarenhet av att administrera och utveckla LMS-system samt förvalta webbutbildningar? Drivs du även av att skapa tydlighet och struktur samt leverera hög service gentemot slutanvändare? Då kan du vara rätt person för denna tjänst. Vi arbetar för att göra skillnad, inte enbart för våra målgrupper inom hälso- och sjukvård, tandvård samt socialtjänst, utan också för alla i behov av vård och socialtjänst i Sverige. Publiceringsdatum2025-09-11Om tjänsten
Din arbetsplats kommer vara på enheten för kunskapstillämpning. Enheten ansvarar för att utveckla och förvalta metoder och arbetssätt för att stödja implementeringen av bästa tillgängliga kunskap inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten, med fokus på att göra största nytta för våra målgrupper och bidra till en jämlik vård och omsorg. Myndighetens lärplattform med tillhörande webbutbildningar utgör ett viktigt stöd för målgrupper i deras arbete att omsätta Socialstyrelsens kunskap i praktiken.
Du kommer ingå i ett team med enhetens andra utbildningsadministratör och enhetens förvaltningsledare. En viktig uppgift för teamet just nu är att upphandla ett nytt LMS då nuvarande avtal snart löper ut samt att ta fram effektiva rutiner för förvaltningen av lärplattformen och dess utbildningar.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• operativ drift och underhåll av vår lärplattform
• användarsupport
• publicering, kvalitetssäkring och löpande underhåll av webbutbildningar och klassrumsutbildningar i vår utbildningsportal
• enklare arbeten i vårt författarverktyg
• sammanställning och presentation av användarstatistik
• utbilda och stötta myndighetens kursadministratörer
• bidra till kontinuerlig systemutveckling och implementering av funktionalitet
Vi lägger stor vikt vid din erfarenhet och kompetens inom systemadministration för att du ska kunna ta vara på de funktioner vårt LMS erbjuder och kunna vara delaktig i vårt kontinuerliga utvecklingsarbete.
Om dig
För att lyckas i arbetet behöver du vara serviceinriktad, strukturerad och noggrann. Det är också viktigt att du kan arbeta självständigt och då rollen innebär många kontakter såväl internt som externt behöver du ha god samarbetsförmåga. Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi söker dig som har
• gymnasieexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant
• mycket god vana vid arbete i digitala läroplattformar (LMS)
• tidigare erfarenhet av arbete i författarverktyg
• mycket goda kunskaper i samtliga Microsoft Office program
• erfarenhet av att skapa och presentera enklare statistiska rapporter
• god vana att samverka både internt och externt
• god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Det är meriterande om du har
• arbetat inom kommun, region eller statlig myndighet
• erfarenhet av arbete i Docebo
• erfarenhet av arbete i Adapt builder
• erfarenhet av arbete med SCORM
• erfarenhet av arbete med tillgänglighetsanpassning (WCAG)
• kunskap om gällande dataskyddslagar (GDPR).
Bra att veta
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid och inleds med provanställning i sex månader. Du utgår ifrån kontoret på Västerbroplan i Stockholm men har möjlighet att arbeta på distans upp till två dagar i veckan. Din tjänstetitel blir administratör och din placering är på avdelningen Kunskapsstyrning för socialtjänsten, Enheten Kunskapstillämpning.
När du ansöker får du besvara ett antal urvalsfrågor som är kopplade till kravprofilen i annonsen. Dina svar används som en del av urvalsarbetet och kan avgöra om du går vidare i rekryteringsprocessen eller inte. Det är därför viktigt att du svarar så utförligt och tydligt som möjligt. Vi använder oss inte av personligt brev vid urvalet, därför bifogar du endast ditt CV.
Om du har frågor om tjänsten, kontakta enhetschef Anna Kessling anna.kessling@socialstyrelsen.se
Vid frågor om rekryteringsprocessen, kontakta personalspecialist Rebecka Modahed rebecka.modahed@socialstyrelsen.se
Fackliga företrädare för SACO-S är Isabelle Ålander, isabelle.alander@socialstyrelsen.se
Facklig företrädare för ST/OFR är Anders Nordlund, anders.nordlund@socialstyrelsen.se
Samtliga nås på tel. 075-247 30 00.
Har du skyddad identitet? Kontakt angiven personalspecialist ovan.
Välkommen med din ansökan senast den 25 september 2025. Ersättning
