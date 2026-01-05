Kursledare inom munspel, Södertälje

Folkuniversitetet Stift Kursverksamheten Vid Sto / Pedagogjobb / Eskilstuna
2026-01-05


Studieförbundet Folkuniversitetet bedriver folkbildning och vuxenutbildning i hela Sverige. Vår idé är att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv. Kunskap förändrar. Vi söker dig som har följande kvalifikationer:
• Pedagogisk förståelse eller pedagogisk erfarenhet.
• Sakkunskap i ämnet/arbetslivserfarenhet i ämnet.
• Erfarenhet av och ett aktivt intresse för vuxenpedagogik.
Folkuniversitetet i Södertälje bedriver öppen kursverksamhet inom bland annat ämnesområdet musik, språk och estet. Vi vill gärna ha kontakt med dig som kan arbeta med vuxenutbildning i studiecirkelform inom ämnet Musik och då som kursledare för munspel, kvällstid med tillträde inför vårens kurser i februari.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-04
E-post: anna.wahlback-jensen@folkuniversitetet.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Cirkelledare inom Munspel".

Arbetsgivare
Folkuniversitetet Stift Kursverksamheten Vid Sto, https://www.folkuniversitetet.se/kontakt/sodertalje/
Storgatan 3 (visa karta)
151 71  SÖDERTÄLJE

Arbetsplats
Folkuniversitetet, Södertälje

Kontakt
Verksamhetsutvecklare
Anna Jensen
anna.wahlback-jensen@folkuniversitetet.se
0739160842

Jobbnummer
9669264

