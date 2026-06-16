Kursledare i Keramik/Drejning
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2026-06-16
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Medborgarskolan i Kungsbacka söker kursledare i keramik och drejning
Inför höstterminen 2026 söker Medborgarskolan i Kungsbacka en kursledare till vår kursverksamhet inom keramik och drejning.
Vi söker dig som vill ta ansvar för egna grupper vid sidan av en befintlig verksamhet och vara en del av ett samarbete kring rutiner, verkstad och ugnshantering.
Kurserna riktar sig främst till vuxna nybörjare och fortsättare och genomförs i första hand kvällstid. Dagtid och helgkurser kan förekomma utifrån önskemål, behov och tillgänglighet.
Vad innebär rollen?
Som kursledare leder du grupper där deltagarna får utvecklas i sin egen takt, från grundläggande tekniker till mer självständigt skapande.
Du kommer att:
• Planera och genomföra kurser i keramik och drejning.• Stötta deltagare på nybörjar- och fortsättningsnivå.• Skapa en trygg, välkomnande och inspirerande kursmiljö.• Arbeta självständigt med egna grupper och samarbeta kring gemensamma rutiner.• Bidra till att kurslokal och verkstad hålls i gott skick.• Ta ansvar för bränning och ugnshantering tillsammans med befintlig kursledare.
Vi söker dig som:
• Har goda kunskaper i keramik och drejning.• Har praktisk erfarenhet av keramiska tekniker, material och processer.• Har förmåga att pedagogiskt lära ut till andra.• Trivs med att leda vuxna deltagare på olika nivåer.• Är trygg, noggrann, flexibel och engagerad.
Formell utbildning inom keramik är meriterande, men inte ett krav. Det viktigaste är att du har god ämneskunskap, praktisk erfarenhet och vill dela med dig av dina kunskaper på ett tydligt och inkluderande sätt.
Om uppdraget
Uppdraget är en arvoderad timanställning enligt cirkelledaravtalet.
Vi ser gärna ett långsiktigt samarbete där du regelbundet leder kurser inom keramik och drejning hos oss i Kungsbacka.
Välkommen med din ansökan i form av personligt brev och CV.
Rekrytering sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Studieförbundet Medborgarskolan
, http://www.medborgarskolan.se
Kabelgatan 9 (visa karta
)
434 37 KUNGSBACKA Arbetsplats
Medborgarskolan Kontakt
Verksamhetsansvarig
Jesper Wiland jesper.wiland@medborgarskolan.se Jobbnummer
9965114