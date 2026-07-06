Kursledare i Italienska
Studieförbundet Medborgarskolan / Pedagogjobb / Kungsbacka Visa alla pedagogjobb i Kungsbacka
2026-07-06
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Söker du ett lustfyllt extrajobb?
Medborgarskolan i Kungsbacka söker en kursledare i italienska.
Vi söker dig som är kunnig och pedagogisk, och som har ett brinnande intresse för språket.
Som person är du lyhörd, flexibel och kreativ och strävar efter god kvalitet.
Du har mycket goda kunskaper i både italienska och svenska.
Du tycker om att träffa många nya människor och är bra på att skapa och vårda relationer.
Undervisningen sker i form av gruppundervisning och du kommer att arbeta som cirkelledare.
Arbetstiden är vanligtvis belagd till eftermiddagar.
Känner du igen dig i beskrivningen? Då kanske du är en av våra framtida kursledare!
Medborgarskolan är ett studieförbund med ett brett kursutbud, stor musikverksamhet och samarbete med föreningar och grupper inom många olika ämnen. Deltagarna är i alla åldrar och med olika bakgrunder och intressen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Studieförbundet Medborgarskolan
, https://www.medborgarskolan.se
Kabelgatan 9 (visa karta
)
434 37 KUNGSBACKA Arbetsplats
Medborgarskolan Kontakt
Jesper Wiland jesper.wiland@medborgarskolan.se Jobbnummer
9993098