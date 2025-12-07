Kurdisk/persisk talande Personlig assistent
Trf Assistans - Vård och Omsorg / Falun
2025-12-07
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Hofors
eller i hela Sverige
, Sollentuna
, Stockholm
eller i hela Sverige
TRF assistans bygger på tre viktiga värdegrunder: Trygghet, Respekt och Frihet.
Vi vänder oss till personer med behov av personlig assistans där individuella önskemål står i fokus. Med utgångspunkt från dina egna mål, drömmar, önskemål och behov arbetar vi för att ge dig en bättre livskvalitet. Vi arbetar även för att ta hand om våra assistenter på det bästa sättet för att just DU som kund ska må ännu bättre. Våra assistenter är vår största tillgång, och de ska vi värna om.
Som person är du positiv, professionell och förstår att respekt är ett nyckelbegrepp inom personlig assistans. Du är initiativrik, engagerad och flexibel. Då kunden är känslig för dofter är det viktigt att du är rökfri. Arbetstiderna är varierande, både vardagar, kvällar, natt och helger förekommer.
Vi söker nu en kvinnlig personlig assistent till vår kund i Falun på heltid. Vår kund, en 19 år gammal tjej med flera funktionsnedsättningar, behöver stöd och omvårdnad i sin vardag vid varje moment. Hon behöver hjälp med i princip allt för att klara av att leva. Hon använder både syrgas, PEP-maskin och andra hjälpmedel därför måste man ha god erfarenhet av omvårdnad och omsorg. Det är meriterande om du har utbildning inom vård och omsorg eller har arbetat som personlig assistent. Du bör tala kurdiska (Sorani) eller persiska då kunden kan endast dessa språk. Du som söker bör vara fysisk stark och klara av att hjälpa till vid förflyttningar och ge stöd. Då kunden har stor hjälpbehov och har mycket medicinering är det bra om man tidigare har delegerat mediciner.
KRAV: Språk: Kurdiska Sorani eller persiska. OBS! Alla ansökningar med andra språk förutom kurdiska eller persiska kommer att väljas bort då detta är ett krav för att kunden kan inget annat språk.
Körkort är meriterande då kunden har tillgång till anpassad bil och man ska kunna åka iväg med kunden vid behov.
Vi tar endast emot ansökan via e-post på ansokan@trfassistans.se
Sista dag att ansöka är 2026-01-06
E-post: ansokan@trfassistans.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trf Assistans - Vård och Omsorg
, http://www.trfassistans.se
791 47 FALUN Arbetsplats
Trf Assistans Vård & Omsorg Jobbnummer
9632231