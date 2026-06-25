Kurator till Svartedalsskolan åk 7-9
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2026-06-25
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-25Beskrivning
Vår skola behöver dig som vill vara med och göra skillnad! Nu söker vi en till kurator.
Svartedalsskolan ingår, tillsammans med Landamäreskolan, i skolområdet Hisingen 19. Vi är en skola med plats för ca 550 elever i grundskolan. Dessutom har vi också ett 50-tal elever som läser enligt den anpassade grundskolans läroplan. Skolområdets ledningsteam består av en rektor och sex biträdande rektorer.
Hos oss får du chans att möta elever från alla världens hörn. Vi vill bidra till en demokratisk gemenskap, där alla elever är delaktiga, en miljö där elever har möjlighet att utvecklas och lära sig och där olikheter ses som en tillgång. Vi ser möjligheter och hittar lösningar och vi är stolta över att många trivs och utvecklas hos oss.Dina arbetsuppgifter
Som skolkurator ingår du i skolans elevhälsoteam och bidrar med psykosocial kompetens på organisations-, grupp-, och individnivå. I elevhälsan samverkar du med skolsköterska, specialpedagog, skolpsykolog, skolläkare och biträdande rektor. Teamets uppdrag är att tillsammans med rektor och arbetslag arbeta hälsofrämjande och förebyggande för att stärka barn och ungdomars möjligheter att uppnå målen. Du kommer även att vara en del skolområdets kuratorsteam med tre kuratorer.
I dina arbetsuppgifter ingår exempelvis att delta i skolans kontinuerliga värdegrunds- och trygghetsarbete, stödsamtal, samverka med och stödja vårdnadshavare, konsultation med personalochinsatser i grupp/ klass. Du samverkar också med externa aktörer såsom socialtjänst, habilitering, UPH och BUP.
Tillsammans med skolans pedagogiska personal, elever, skolledning och vårdnadshavare bidrar du till att skapa förutsättningar för ett optimalt lärande för varje elev. Vi ser oss som en färgglad och utvecklingsinriktad skola med ambition att i samspel med aktuell forskning och en föränderlig omvärld förnya vårt tänkande och vår praktik, därför vill vi att du är öppen, nytänkande, modig och aktiv i skolans pedagogiska samtal.
Inom grundskoleförvaltningen medverkar du på professionsträffar en gång i månaden tillsammans med kuratorskollegor och professionsutvecklare samt deltar i extern handledning. Som ny skolkurator får du även introduktion samt en mentor. Skolkuratorer i Grundskoleförvaltningen utgår från en gemensam uppdragsbeskrivning.Kvalifikationer
Vi söker nu dig som önskar att arbeta på högstadiet och har erfarenhet av att arbeta som kurator med särskilt ansvar för de äldsta eleverna både inom grund och anpassad. Erfarenhet av arbete i ett mångkulturellt sammanhang är också önskvärt.
Vi söker dig som har socionomexamen eller annan högskoleutbildning arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har god kännedom om Socialtjänstlagen och Skollagen och förmåga att formulera dig väl i tal och skrift då du kommer dokumentera ditt arbete i PMO.
Meriterande är även:
• Erfarenhet av arbete inom socialtjänsten
• Erfarenhet av främjande och förebyggande insatser
• Utbildning i samtalsmetodik / handledning
Som person är du stabil, empatisk, prestigelös och trygg i din yrkesroll. Du har ett stort engagemang för barn och ungdomars psykosociala situation och har förmåga att möta människor i olika livssituationer. Du möjliggör barns berättande och medverkar till att elevernas delaktighet och perspektiv lyfts fram.
Du har lätt för att skapa relation och är professionell och respektfull i ditt bemötande av elever, vårdnadshavare och kollegor. Du behöver ha ett intresse av att arbeta i en pedagogisk miljö och i team med olika professioner.
I ditt arbete är du strukturerad och tydlig och har förmåga att ta initiativ och beslut inom ramen för ditt uppdrag. Du prioriterar också dina insatser tillsammans med rektor och övrig elevhälsa. Yrkesrollen kräver en hög grad av självständighet, samarbetsförmåga och personlig mognad. Du trivs med att arbeta med komplexa frågor, ser möjligheter och är kreativ, Du behåller lugnet i svåra situationer och kan fatta välgrundade beslut under tidspress.
Intervjuer kommer att ske löpande under ansökningsperioden.
Välkommen med din ansökan!Övrig information
Göteborgs Stad tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Här kan du få mer information om bland annat lönestatistik: Lön, ersättningar och förmåner - Göteborgs Stad
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.Om företaget
Vi skapar framtiden i Göteborg – en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor – med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad – på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
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411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Grundskoleförvaltningen Kontakt
Bitr. rektor
Louise Eriksson louise.m.eriksson@grundskola.goteborg.se 070-3306153 Jobbnummer
9978180