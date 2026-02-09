Kurator till skolsocialt team
Sävsjö kommun är en liten kommun där det finns stora möjligheter att växa. I den lilla kommunen är det nära mellan människor - mellan dig och dina kollegor och mellan medarbetare och chefer. Tillsammans arbetar vi för att ge våra invånare bästa möjliga service och i våra team får du chans att ta plats, utvecklas och bidra.
Det skolsociala teamets insatser ska leda till ökad skolnärvaro och att elever får ökade möjligheter att lyckas i skolan. Arbetsplatsen är Sävsjö kommuns grundskolor. Det skolsociala teamet kommer arbeta operativt nära elever, skolpersonal, elevhälsa, socialtjänst, vårdnadshavare och andra aktörer. Utifrån elevens specifika behov är samverkan med andra aktörer en central del i arbetet.
Teamet kommer exempelvis att
• erbjuda psykosocialt stöd i olika former, motiverande samtal, ge möjlighet till social träning och stötta i att skapa struktur i tillvaron.
• stötta och vägleda vårdnadshavare.
• vara rådgivande i planering av individanpassad undervisning.
• arbeta operativt ute på skolenheten.
Vi söker dig som har en Socionomexamen eller liknande utbildning.
Enhetschef
Ninni Stenhoff ninni.stenhoff@savsjo.se 0382 - 151 43
