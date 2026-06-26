Kurator till skolsociala teamet
Kalmar kommun, Utbildningsförvaltningen / Kuratorjobb / Kalmar Visa alla kuratorjobb i Kalmar
2026-06-26
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Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
Utbildningsförvaltningens verksamheter har utvecklats starkt under de senaste tio åren, med goda resultat för eleverna och en av Sveriges högsta lärarbehörigheter. Vi vill fånga alla barns och elevers lust att lära samt uppmuntra varje individ att vilja utvecklas.
Centrala elevhälsan är en kommunövergripande resurs som arbetar för att främja barns och elevers hälsa, utveckling och lärande. Verksamheten omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser och är organiserad både lokalt på skolor och centralt under förvaltningskontoret. Vi riktar oss till barn och elever i åldern 1–16 år inom förskola, grundskola och anpassad grundskola. Vårt övergripande uppdrag är att stödja lärandet, undanröja hinder och arbeta hälsofrämjande och förebyggande.
Skolsociala teamet förstärker tillfälligt den lokala elevhälsan på enskilda enheter. Uppdraget innebär att tillsammans med skolan arbeta aktivt med elever på individ-, grupp- och ibland organisationsnivå. Teamet består av flera professioner – speciallärare, psykolog, kurator och skolsocionom – och bidrar med både direkta insatser och kompetensutveckling utifrån sin samlade expertis. Fokus ligger på att förebygga och motverka problematisk skolfrånvaro. Uppdrag ges av rektor när skolans egna resurser inte räcker till. Teamet genomför då en fördjupad kartläggning för att identifiera faktorer som påverkar elevens skolgång. Därefter planeras insatser och anpassningar i nära samverkan med skolan. Arbetet sker gemensamt under hela processen, och successivt tar skolan över ansvaret när åtgärderna är etablerade.
Välkommen till oss!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-26Arbetsuppgifter
Som kurator i skolsociala teamet är du en viktig del av centrala elevhälsan och bidrar med ett tydligt psykosocialt perspektiv. Du arbetar hälsofrämjande och förebyggande och är sakkunnig inom socialt arbete. I arbetet ingår att:
• samverka med elever, vårdnadshavare och skolpersonal
• arbeta på individ-, grupp- och organisationsnivå
• genomföra kartläggningar och bidra till handlingsplaner
• handleda skolpersonal
• genomföra föreläsningar för ökad närvaro
Arbetet är varierat och sker i nära samverkan både inom teamet och med externa aktörer.Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen eller annan likvärdig utbildning.
• god kunskap om relevant lagstiftning
• aktuell kunskap inom ditt yrkesområde
• förmåga att arbeta strukturerat och driva processer framåt
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med barn och unga, gärna som skolkurator, samt kunskap om skolans uppdrag, läroplan och värdegrund. Vi värdesätter att du har lätt för att skapa förtroendefulla relationer, trivs i samarbete och samtidigt kan arbeta självständigt. Erfarenhet av samverkan med exempelvis region och socialtjänst är en fördel. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-09-01 , upphör: 2027-08-31 .
Arbetstid: Dagtid.
Kalmar kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd.
Som tillsvidareanställd i Kalmar kommun kommer du att krigsplaceras på din arbetsplats och förväntas bidra med ditt arbete vid höjd beredskap.
Vissa tjänster inom Kalmar kommun är placerade i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen kan komma att genomföras före beslut om anställning.
Du som vill söka jobb hos oss men har skyddade personuppgifter ska inte ansöka via Visma Recruit. Du tar kontakt med chefen som står angiven i annonsen så får du hjälp med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C333706". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kalmar Kommun
(org.nr 212000-0746)
Östra sjögatan 18 (visa karta
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391 29 KALMAR Arbetsplats
Kalmar kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Skolkurator skolsociala teamet
Elisabeth Karlsson elisabeth.karlsson_3@kalmar.se 0103525415 Jobbnummer
9980005