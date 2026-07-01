Kurator till Parkskolan, vikariat, Solna stad
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2026-07-01
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Vi söker dig som vill bidra till ett hälsofrämjande och trygghetsskapande värdegrundsarbete. Hos oss arbetar du både förebyggande och främjande för att stärka individer och grupper.Publiceringsdatum2026-07-01Om företaget
Parkskolan är en liten nyrenoverad grundskola för elever från förskoleklass till årskurs 3. Skolan ligger i en grön oas i Hagalund med närhet till Solna centrum och kommunikationer. Här arbetar engagerade, kunniga lärare och fritidspersonal som stödjer och utmanar eleverna i deras lärande.
Vi har många olika gemensamhetsskapande aktiviteter för att alla ska bli trygga och delaktiga i skolan och på fritidshemmet. Arbetet i klasserna präglas av arbetsro med fokus på lärande och kunskap.
Parkskolan söker nu en kurator till ett vikariat med en omfattning mellan 20-40%.
Vårt erbjudande
Ett meningsfullt arbete där du är med och bidrar till Parkskolans utveckling.
Gott kollegialt samarbete och kunskapsutbyte där du får växa i din yrkesroll.
Friskvårdsbidrag samt andra rabatter och förmåner.
Vad innebär arbetet?
Som skolkurator arbetar du både på organisationsnivå, gruppnivå och med enskilda elever. I dina arbetsuppgifter ingår bland annat att tillsammans med den pedagogiska personalen arbeta förebyggande och främjande för att stärka individer och grupper samt att ge råd och stöd till elever och deras föräldrar. Vid behov kan du även handleda och stötta pedagoger i frågor som handlar om elevernas sociala situation. Du kommer att vara ett stöd för rektor och lärare i svåra samtal och kontakter med vårdnadshavare
I skolornas elevhälsoteam, där du har speciallärare, skolsköterska, skolpsykolog och biträdande rektor som dina närmaste samarbetspartners, står du för den psykosociala kompetensen och sköter dokumentationen. Tillsammans arbetar ni stödjande och förebyggande riktat mot skolans arbetslag.
I arbetsuppgifterna ingår vid sidan av samtal med elever och föräldrar ett hälsofrämjande och trygghetsskapande värdegrundsarbete i skolan där du är ansvarig i arbetet med vår plan mot kränkande behandling och diskriminering. I händelse av kränkningar och trakasserier ansvarar du, tillsammans med en utsedd personalgrupp, för det förebyggande och utredande arbetet samt uppföljningsarbete och dokumentation. Du är kontakten mot externa samarbetspartners som tex. socialtjänst och BUP. Du kommer även att ha traditionella kuratorsuppgifter.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har
socionomexamen eller likvärdig utbildning
erfarenhet av kvalitetsarbete och dokumentation
erfarenhet av arbete med elever i alla åldrar men speciellt de i grundskola F-3
erfarenhet av svåra samtal med vårdnadshavare och andra berörda.
Vi söker dig som har en empatisk förmåga där du kan sätta dig in i någon annans perspektiv utan att ta över personens känslor. Du är lugn, stabil och kontrollerad i stressade situationer och kan bibehålla ett realistiskt perspektiv där du fokuserar på rätt saker. Du arbetar strukturerat, kan väga samman komplex information och visar omdöme i agerande och beslut.
Mer information och ansökan
Vikariat är för hela läsåret från 15 augusti till 30 juni 2027. Tillträde sker dock enligt överenskommelse. Om du har några frågor är du välkommen att höra av dig till biträdande rektor Hanna Mårtensson, hanna.martensson@solna.se
.
I denna rekrytering ansöker du utan personligt brev. När du söker kommer du få svara på frågor relevanta för tjänsten. Välkommen att skicka in din ansökan med CV senast den 31/7 2026. Urvalsarbetet kommer ske efter att ansökningstiden är slut och kallelse till intervjuer kommer ske i början/mitten av augusti.
Har du skyddade personuppgifter? Registrera inte din ansökan på webbplatsen/Varbi, utan ta kontakt med rekryterande chef för att veta hur du ska skicka in din ansökan. Du bör vara varsam med vilken information du delar i din ansökan. Delge därför bara information som är relevant för den aktuella tjänsten.
För facklig kontaktperson för tjänsten se www.solna.se/jobba-hos-oss/fackliga-kontaktpersoner Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Solna Kommun
(org.nr 212000-0183), https://www.solna.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb
Stadshusgången 2 (visa karta
)
171 86 SOLNA Arbetsplats
Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Hanna Mårtensson, bitr. rektor Hanna.Martensson@solna.se Jobbnummer
9986185