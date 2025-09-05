Kurator till Föräldrastödsteamet Tummen
2025-09-05
Välkommen till Föräldrastödsteamet Tummen!
Nu söker vi dig som är kurator och vill arbeta förebyggande med barn i åldern 1-6 år och deras familjer.
Hos oss får du vara en del av ett engagerat team som tillsammans stärker barns hälsa och utveckling genom tidiga insatser och nära samverkan.
Dina arbetsplats
Verksamhetsområdet Barn, unga och familjehälsa finns i hela Värmland och består av familjecentraler, barnmorskemottagningar, barnavårdscentraler, ungdomsmottagningar, Första linjen unga, Logopedenheten och Barn- och familjestöd som består av Psykologmottagningen för Föräldra- och barnhälsovård, Föräldrastödsmottagningen samt Föräldrastödsteamet Tummen.
Tillsammans ger vi hälso- och sjukvård till värmländska barn, unga och deras familjer med fokus på den förebyggande hälso-och sjukvården. Värdegrunden är vår utgångspunkt i mötet med såväl patienter som i mötet med varandra. Med detta i åtanke arbetar vi hälsofrämjande och förebygger ohälsa.
Barn- och familjestöd har de yngsta barnen i fokus och erbjuder förebyggande och hälsofrämjande insatser till barnen och deras familjer. Genom att stärka friskfaktorer och minska riskfaktorer under de viktiga första åren i livet strävar vi efter att ge goda förutsättningar för barnets utveckling och hälsa.
Föräldrastödsteamet Tummen drivs i samverkan mellan Region Värmland och Karlstads kommun. Vi arbetar i nära samverkan med föräldrar, BVC, familjecentraler och andra aktörer kring familjen. Mottagningen består av socionomer, vårdadministratör och enhetschefer. Vår fina lokal ligger mittemot Karlstads Universitet.Publiceringsdatum2025-09-05Arbetsuppgifter
Föräldrastödsteamet Tummen ger tidiga och förebyggande insatser på selektiv nivå. Målgruppen är barn 1-6 år och deras familjer. Föräldrastödsteamet Tummen har i sitt uppdrag att särskilt uppmärksamma riskfaktorer som kan påverka barns mående, hälsa och utveckling. Föräldraskapsstöd ges enskilt eller i grupp, utifrån barnets perspektiv och med en helhetssyn på familjen, dess förutsättningar och behov.
Arbetsuppgifterna innebär i huvudsak föräldrastödjande insatser till samverkanspartners samt samverkan med andra instanser kring barnet och dess familj. Arbetet sker såväl självständigt som i team.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som är utbildad socionom och som har ett stort intresse för förebyggande arbete med de yngsta barnen och deras familjer i fokus. Körkort är ett krav då resor i tjänsten ingår.
För att lyckas i rollen ser vi att du har en god personlig mognad och är trygg i dig själv. Du är självgående och tar ansvar för dina arbetsuppgifter, samtidigt som du har lätt för att samarbeta med andra och bidra till en positiv arbetsmiljö. Vi värdesätter din förmåga att skapa och vårda relationer, både internt och externt, och att du har ett professionellt och respektfullt bemötande.
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass. Läs mer om hur det är att https://regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/vara-formaner,
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Individuell lönesättning
Månadslön, individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS/251652". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Värmland
(org.nr 232100-0156) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Barn- unga och familjehälsa Kontakt
Sophia Edelbring Sjödin, enhetschef 010-8318202 Jobbnummer
9493281