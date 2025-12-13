Kurator till centrala barn- och elevhälsan
Uppvidinge kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen / Kuratorjobb / Uppvidinge Visa alla kuratorjobb i Uppvidinge
2025-12-13
, Växjö
, Alvesta
, Lessebo
, Vetlanda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uppvidinge kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen i Uppvidinge
Genom våra värdeord mod, tolerans och kreativitet arbetar vi i Uppvidinge kommun för att ge god service och utveckla samhällsviktiga funktioner till våra invånare, besökare och företag. Uppvidinge kommun är kommunens största arbetsgivare med cirka 800 anställda. Hos oss vill vi att våra medarbetare ska känna stor delaktighet och det ska finnas utrymme för flexibilitet och utveckling.
Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där vi tillsammans har möjlighet att verkligen göra skillnad för kommunens invånare. Välkommen med din ansökan och välkommen till en kommun med ett blomstrande näringsliv, ett rikt föreningsliv och närhet till naturen!
Som skolkurator är du centralt anställd i barn- och elevhälsan och i tjänsten kommer du vara placerad på Åsedaskolan med F-6 och 7-9. Du ingår i ett team med blandade erfarenheter och olika professionsbakgrunder som gemensamt arbetar för elevernas lärande och hälsa. Elevhälsans uppdrag är att stödja eleverna till att nå utbildningens mål med fokus på det främjande och förebyggande arbetet. Genom att tidigt upptäcka och på detta sätt bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa kan vi nå målet. Tillsammans med de övriga skolkuratorerna planera och arbetar ni främjande och förebyggande.Publiceringsdatum2025-12-13Arbetsuppgifter
Som kurator har du en viktig roll på skolan och i elevhälsoteamet, i uppdraget ingår att utföra psykosociala insatser på skolan i det främjande och förebyggande arbetet. Du bistår skolan med kompetens inom sociallagstiftning och samhällsresurser samt utför elevhälsoarbete på individ-, grupp- och organisationsnivå. I arbetet ingår samarbete med övriga professioner inom elevhälsan, lärare och vårdnadshavare för att främja och förebygga en trygg och stödjande skolmiljö för eleven.
Du kan även stå för viss handledning och konsultation av övrig skolpersonal. Det är viktigt att i arbetet samverka med socialtjänst, BUP, polis och andra externa aktörer.Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren finner likvärdig. Tidigare erfarenhet av arbete inom elevhälsa och socialt arbete ser vi som meriterande. Du är ansvarstagande och flexibel, har en god förmåga att skapa relationer med barn och unga. Har en god samarbetsförmåga, förmåga till struktur och planering och kunna arbeta självständigt.
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Du behöver ha körkort och tillgång till bil.
ÖVRIGT
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Om du blir aktuell för anställning kommer arbetsgivaren att begära utdrag från belastningsregistret. Kommunstyrelsen har tagit ett beslut om att samtliga nyanställningar ska uppvisa belastningsregister innan anställning. Det utdrag som ska visas upp är utdraget för arbete inom skola eller förskola.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Uppvidinge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Inför rekryteringsarbetet har Uppvidinge kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C295116". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppvidinge kommun
(org.nr 212000-0605), https://uppvidinge.se/forskola-och-skola/barn--och-elevhalsa-och-halsovard.html Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Uppvidinge kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Verksamhetschef
Yvonne Petersson yvonne.petersson@uppvidinge.se 0474-471 22 Jobbnummer
9643136