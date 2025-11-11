Kurator, Ssih Strängnäs
2025-11-11
Vårdcentralen Strängnäs SSIH
Publicering sdatum 2025-11-11
Inom SSIH, specialiserad sjukvård i hemmet, arbetar vi främst med palliativa patienter i alla åldrar och med olika diagnoser. Vårt mål är att ge patienten en god livskvalitet vid en svår livssituation och att möjliggöra för patienter att vara hemma även vid svår sjukdom. Vi arbetar i multiprofessionellt team, med sjuksköterskor, läkare, arbetsterapeut, fysioterapeut och dietist. Våra patienter är boende i Strängnäs kommun och vi utgår från våra lokaler på Vårdcentralen Strängnäs. Arbetsuppgifter
Arbete som kurator i SSIH innebär att du som en del av teamet ger psykosocialt stöd till patienter inskrivna i SSIH och deras närstående. Kuratorns uppgift är att komplettera den medicinska vården med psykosocial kunskap utifrån en helhetssyn. Detta innefattar hembesök och telefonkontakt till patient och närstående för stödjande samtal vid sorg och livsförändringar. Samtalets inriktning kan vara stödjande, kris, bearbetande eller existentiella. Kurator deltar också vid familjesamtal, ibland tillsammans med läkare och sjuksköterska i SSIH. Kuratorns uppgift kan också vara att vägleda om sociala, ekonomiska och juridiska frågor. Det förekommer också gruppaktiviteter som efterlevandesamtal.
Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerade hälso- och sjukvårdskurator, gärna med erfarenhet av palliativ vård eller vård i patientens hem. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Körkort B är ett krav.
Anställningsform
Tillsvidareanställning 25 %. Tillträde enligt överenskommelse.
Information om tjänsten lämnas av
Enhetschef SSIH Strängnäs Carina Dia-Tsi-Tay, 079-066 09 58.
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på SSIH Strängnäs!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2025-12-15.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag.
