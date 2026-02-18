Kurator/samtalsterapeut vikariat till Trossö vårdcentral
Östra närvården omfattar Region Blekinges vårdcentraler, ungdomsmottagningar, sårcentrum och rehabcenter.
Trossö vårdcentral är en trevlig och uppskattad vårdcentral belägen i centrala Karlskrona. På vårdcentralen är vi drygt 30 medarbetare i olika professioner som arbetar tillsammans för att möta våra 7700 listade patienter. Primärvårdens mål är att vara en modern öppenvård där patienternas behov och teamarbete står i centrum.
Arbetsgruppen är tvärprofessionell och består av kuratorer, läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och sekreterare som vid behov arbetar i team kring patienter med ett komplext vårdbehov. Enheten är välfungerande och bemannad med många erfarna och kompetenta medarbetare som brinner för att utveckla vården.
Vi söker dig som vill vara med att utveckla primärvårdens arbete med psykisk hälsa på vårdcentralen. Som medarbetare i teamet kommer du ha ett omväxlande arbete med arbetsdagar som bjuder på skratt och glädje med härliga kollegor!
Om jobbet
Som kurator/beteendevetare i primärvården träffar du patienter från 18 år och uppåt och med varierande problematik så som bl.a. depression, ångest, stress och kriser. Arbetsuppgifterna består i huvudsak av självständigt patientarbete med individuella bedömningar och samtalsbehandlingar som ibland kompletteras med gruppverksamhet och teamarbete.
På Trossö vårdcentral jobbar det 2 kuratorer och ni ingår även i en grupp av terapeuter från andra vårdcentraler. Tillsammans har ni regelbundna nätverks träffar och handledning samt ett nära samarbete. Andra arbetsuppgifter är telefonrådgivning, gruppbehandling inom psykisk hälsa och stresshantering.
Vår verksamhetsidé bygger på en god tillgänglighet och patientnöjdhet samt att utifrån ett helhetsperspektiv se till hela patientens hälsotillstånd och livssituation.
Arbetet kräver självständighet, och att du har god initiativ- och samarbetsförmåga.
Om dig
För denna tjänst krävs att du har:
- socionomexamen eller likvärdig som arbetsgivaren anser lämplig för tjänsten
- flerårig och aktuell erfarenhet av samtalsbehandling/terapi
Det är meriterande om du även har:
- terapeutisk utbildning, steg 1
Vid rekryteringen lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper och följande kompetenser: Vi söker dig som trivs i din yrkesroll. Du är genuint intresserad av att arbeta med rehabilitering i tvärprofessionellt team. Det är viktigt att du är en kommunikativ och lyhörd person som både uppskattar och har förmåga att samarbeta med andra människor. Vidare har du god förmåga att lyfta blicken och ta hänsyn till det större perspektivet. Du ser till såväl patientens som verksamhetens bästa i agerande och beslut.
Sökande som är aktuell för anställning ska uppvisa utdrag från Polismyndighetens belastningsregister före anställning. Region Blekinge krigsplacerar all tillsvidareanställd personal. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade där medarbetaren ska genomgå säkerhetsprövningsintervju och registerkontroll enligt säkerhetsskyddslag (2018:585).
Vi tillämpar löpande urval.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Region Blekinge
I Region Blekinge är vi 5 000 medarbetare som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Varje dag arbetar vi för att skapa livskvalitet för Blekinges invånare och växtkraft för länet. Tillsammans leder vi utvecklingen för ett attraktivt Blekinge och bidrar till att göra Blekinge till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Region Blekinge är en värderingsstyrd organisation. Vår gemensamma värdegrund, som vilar på de tre ledstjärnorna: engagemang, samarbete och kvalitet, är vägledande och genomsyrar allt vi gör.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss - för att livet är viktigt!
Varmt välkommen med din ansökan!
