Kurator och samordnare till Espedalsskolan
Ronneby kommun, Grundskola / Kuratorjobb / Ronneby Visa alla kuratorjobb i Ronneby
2025-08-29
, Karlskrona
, Karlshamn
, Tingsryd
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ronneby kommun, Grundskola i Ronneby
Nu har du chansen att bli en av oss!
Vi söker en kurator och samordnare på Espedalsskolan.
Espedalsskolan är en mångkulturell F-3 skola där 175 elever och 35 personal trivs och arbetar tillsammans. Vi är en engagerad personalgrupp och vi har en stor drivkraft att ständigt utveckla vår verksamhet. Vi har tvålärarskap och vi arbetar efter det kooperativa lärandets idéer. För oss är det viktigt att vi är en jämställd skola där varje elev växer, känner sig viktig och sedd, vill lära sig och utvecklar en bra självkänsla.
Vi arbetar tillsammans med hjärta och kvalitet för att kunna ge bästa möjliga service till Ronneby kommuns invånare. Ronneby ligger vackert mellan hav och skog i mitten av Blekinge. Dessutom har vi bra kommunikationer med bil, tåg och flyg.
Dina 2500 blivande kollegor är duktiga på att möta framtidens utmaningar och våra invånares ökade förväntningar genom digitalisering, samarbete och ett engagerat ledarskap.
Tillsammans med dig gör vi Ronneby ännu bättre!
Publicering sdatum2025-08-29
Vi söker en socionom, eller motsvarande högskoleutbildning, med en god kännedom om skolans uppdrag och sociala problematik. Kunskaper om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är högt meriterande.
Som skolkurator är du en del av elevhälsoteamet med specialpedagog, rektor och skolsköterska.
Förutom att driva arbetet i skolans elevhälsoteam är exempel på arbetsuppgifter:
• Tillsammans med mentorerna planera och hålla i klassaktiviteter med teman som sammanhållning, konflikthantering och värdegrund
• Handleda pedagoger i psykosociala frågor kring elever
• Samverka med myndigheter som socialtjänst, BUP och habiliteringen
• Stöttande, stödjande och framåtsyftande elevsamtal
• Tillsammans trygghetsteamet arbeta med fokus på frågor kring trygghet, trivsel, kränkningar och diskriminering.
Tjänsten kombineras med samordning där du kommer att vara rektor behjälplig med att t.ex: se över behov av vikarier, uppdatera och upprätta planer och rutiner, vara kontaktperson på skolan vid rektors frånvaro.Kvalifikationer
Krav för tjänsten är att du har examen från socionomutbildning eller motsvarande. Du har erfarenhet av att arbeta med barn i behov av särskilt stöd. Du har god förmåga att kommunicera i tal och skrift, samt god förståelse för och förmåga att utgå från vetenskap och beprövad erfarenhet i ditt arbete.
Du drivs att göra skillnad för barnen och du är intresserad av skolans verksamhet och elevers lärmiljö som helhet. Du har intresse, vilja och erfarenhet av att driva utveckling av elevhälsoarbete. Du är van vid att arbeta självständigt, ta eget ansvar och ta egna initiativ.
Det är en fördel om du har erfarenhet från arbete som skolkurator, liksom erfarenhet av arbete med unga med psykisk ohälsa samt unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
Vi söker alltså dig som:
• har adekvat utbildning
• har en förmåga att skapa goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare
• meriterande om du har erfarenhet av tidigare kuratorstjänst
• är utåtriktad och har god pedagogisk förmåga, kan samarbeta och har goda ledaregenskaper
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Utdrag ur belastningsregistret är ett lagstadgat krav https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
ÖVRIGT
Tillsättning sker om erforderliga beslut fattas.
Ronneby kommun krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
