Kurator habiliteringen
2025-10-29
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Habiliteringen
Är du kurator och vill göra skillnad för personer med funktionsnedsättning? Nu letar vi efter vår nya kollega som vill jobba med oss!
Habiliteringen erbjuder insatser till personer med medfödda eller tidigt förvärvade funktionsnedsättningar som autism, intellektuell funktionsnedsättning och omfattande rörelsehinder.
Vi strävar efter att ge evidensbaserad vård utifrån gällande forskning och beprövad erfarenhet.
Vår mottagning ligger centralt i Visby och vi är cirka 20 medarbetare varav flera kuratorer. För oss är det viktigt med ett personcentrerat och hälsofrämjande förhållningssätt där vi arbetar utifrån varje patients förutsättningar.Publiceringsdatum2025-10-29Arbetsuppgifter
Vi erbjuder ett meningsfullt arbete med komplexa, utmanande och utvecklande patientärenden. Vi arbetar i tvärprofessionella team och du kommer att arbeta både självständigt samt tillsammans med kompetenta yrkeskollegor och teamkollegor. Du får möjligheten att arbeta utifrån ett livsperspektiv och utgöra ett stöd för våra patienter och dess nätverk. Utifrån diagnosen hjälper vi patienterna att på egen hand eller tillsammans med nätverket att hitta strategier för en fungerande vardag.
Du kommer att arbeta teambaserat, ha individuella kontakter och ge utbildning i grupp. Som kurator bidrar du med den psykosociala kunskapen i teamet.
Arbetet sker i första hand inom habiliteringens lokaler men kan utifrån behov också förekomma i patientens närmiljö.
Vem är du?
Du som söker har socionomexamen och ett genuint intresse av målgruppen. Har du arbetat på habilitering eller har erfarenhet av målgruppen är det meriterande.
I ditt arbete utgår du från patientens behov och tar hänsyn till psykosociala faktorer och involverar patienten samt dess nätverk i arbetet.
Du jobbar effektivt tillsammans med andra och ser teamarbete som en tillgång för din profession. Du tar på ett självklart sätt eget ansvar för ditt arbete, har förmåga att prioritera i arbetsuppgifter och kan snabbt ställa om vid ändrade förutsättningar. Du planerar självständigt ditt arbete utifrån en helhetssyn på verksamheten och utifrån samarbetet med kollegor. Du har också ett intresse för att skapa nya arbetssätt tillsammans med andra och ser digitala lösningar som en del i ditt arbete.
För att trivas och lyckas med arbetet hos oss behöver du vara prestigelös både inför att ta till dig kunskap och också inför att dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter till kollegor. Vi erbjuder mentorskap.
Inför beslut om anställning görs bakgrundskontroll genom utdrag ur belastningsregistret.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Om hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Som en del av Region Gotland ansvarar hälso- och sjukvårdsförvaltningen för att en hälsofrämjande sjukvård och tandvård tillhandahålls på lika villkor till de som bor och vistas på Gotland. Vi förbättrar människors vardag, varje dag. Tillsammans utvecklar vi hälso- och sjukvården nära patienten. Vi skapar trygghet genom respekt, integritet och tillgänglighet.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1037". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
(org.nr 212000-0803) Arbetsplats
Habilitering Kontakt
Linda Hertzman Söderstrand, enhetschef 0498-268645 Jobbnummer
9578771