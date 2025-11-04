Kurator gymnasieskola, vikariat 100 %
Simrishamns kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen / Kuratorjobb / Simrishamn Visa alla kuratorjobb i Simrishamn
2025-11-04
, Tomelilla
, Ystad
, Sjöbo
, Skurup
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Simrishamns kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen i Simrishamn
Välkommen till Simrishamns kommun! Kommunen där omgivningarna skapar guldkant i vardagen. Här blir du en del av något stort. Med ditt bemötande och engagemang spelar du en huvudroll i att göra vardagen bättre för våra kommunmedborgare. Närheten och litenheten är vår styrka, den skapar en familjär stämning, ger våra uppdrag bredd och dig goda möjligheter att utvecklas. Vi strävar efter att arbeta med tillit i organisationens alla led och ett meningsfullt och hållbart arbetsliv. Här bli du en del av något stort, men aldrig en i mängden.
Nova gymnasium är en mindre gymnasieskola med yrkesförberedande- såväl som studieförberedande program. På skolan finns även introduktionsprogram. Skolan är centralt belägen i Simrishamn och präglas av gemenskap och nära relationer mellan elever och personal.Publiceringsdatum2025-11-04Arbetsuppgifter
Som kurator har du ansvar för att i din yrkesroll bidra till lämpliga insatser på individ, grupp och organisationsnivå ur ett socialt och psykosocialt perspektiv. På uppdrag av skolledning arbetar du med att identifiera och skapa möjligheter till utveckling som ska ge effekt för elevers hälsa och lärande.
I din roll arbetar du för ökade förutsättningar för att eleverna ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Kurator arbetar utifrån ett lösningsfokuserat och evidensbaserat förhållningssätt, både förebyggande och hälsofrämjande. I kuratorns uppdrag ingår bland annat att genomföra skolsociala kartläggningar och sociala bedömningar, erbjuda handledning samt konsultation och rådgivning till skolpersonal. Samverkan med olika myndigheter och andra verksamheter är en viktig del i arbetet samt att ansvara för att skolans plan mot kränkande behandling är ett levande dokument som omsätts i praktiken.
Som kurator är du en självklar och viktig del i skolans samlade elevhälsoarbete som samordnas och leds via elevhälsoteamet.Kvalifikationer
Du har en socionomexamen. Därutöver är det meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar inom skola, socialtjänst eller annan verksamhet. Har du tidigare yrkeserfarenhet som skolkurator och/eller av arbete med elever med psykosociala utmaningar är även detta meriterande.
Som person har du ett positivt förhållningssätt där dialog, delaktighet och jämlikhet i mötet med elever, personal och vårdnadshavare är självklart. Du har även en god förmåga att samarbeta med elever, vårdnadshavare och andra professioner i tvärprofessionella team. Du är positiv och lösningsorienterad och arbetar självständigt och strukturerat samtidigt som du tar eget ansvar och egna initiativ. Du har förmåga att leda svåra samtal med elever, vårdnadshavare och personal på ett förtroendeskapande sätt och arbetar för att främja en öppen och konstruktiv dialog med skolledningen.
Vidare har du god förmåga att initiera, genomföra och utvärdera hälsofrämjande och förebyggande arbete. Vi förväntar oss att du är en stabil och trygg person som kan skapa förtroende hos elever och att du har god kompetens gällande skolans styrdokument. Du har en ständig strävan efter fortsatt utveckling i syfte att förbättra alla elevers skolsituation utifrån såväl kunskapsperspektivet som genom ett salutogent förhållningssätt.
Vid rekryteringen kommer personlig lämplighet för tjänsten att ha stor betydelse.
ÖVRIGT
Här kan du läsa mer om vårt erbjudande och våra förmåner https://www.simrishamn.se/om-kommunen/jobba-hos-oss/vart-erbjudande
Vi har gjort våra kanalval och tackar vänligt nej till kontakt från annons- och rekryteringsföretag. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C286679 - 2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Simrishamns kommun
(org.nr 212000-0969) Arbetsplats
Simrishamns kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Bitr rektor
Susanne Nilsson susanne.nilsson2@simrishamn.se +46414819521 Jobbnummer
9586956