Kurator Franserudsskolan
2025-09-19
, Dals-Ed
, Åmål
, Mellerud
, Årjäng
Bengtsfors kommun - en plats att trivas och växa i! I hjärtat av Dalsland, omgiven av sjöar och vacker natur, ligger Bengtsfors kommun. Här kombineras livskvalitet med utvecklingsmöjligheter i en trygg och välkomnande miljö. Bengtsfors är kanske mest känt för sina natursköna omgivningar och sina (399) sjöar som täcker cirka 17 procent av arean samt Dalslands kanal som rinner genom flera orter i kommunen. Kommunen har fem tätorter varav Bengtsfors är centralorten. De övriga orterna är Dals Långed, Billingsfors, Bäckefors och Skåpafors. Bengtsfors kommun är kommunens största arbetsgivare och tillsammans arbetar vi för att skapa en hållbar och attraktiv kommun för våra medarbetare, invånare och företagare. Vi värdesätter glädje i arbetet och strävar efter att skapa en attraktiv arbetsmiljö med hög trivsel och engagemang - dessutom på en av Sveriges mest natursköna platser. Välkommen till Bengtsfors kommun!
Vår gemensamma värdegrund är
Gott bemötande, delaktighet, respekt, glädje, professionalism.
Det här är vi
Franserudsskolan ligger i centralorten Bengtsfors och är en av fyra grundskolor i Bengtsfors kommun. På Franserudsskolan går cirka 360 elever och på skolan finns verksamheterna F-klass, åk 1-6, AGS samt fritidshem. Totalt arbetar drygt 60 lärare och annan personal på skolan. Våra lokaler är ändamålsenliga, ljusa och anpassade för pedagogisk verksamhet.
På Franserudsskolan arbetar vi i arbetslag och undervisningen sker med en blandning av klasslärare/mentorer och ämneslärare. På lågstadiet har vi även praktiska arbetet (PA) kopplat till undervisningen. Vi har ett nära samarbete med elevvård/elevhälsa, ledning och andra gemensamma resurser. På Franserudsskolan arbetar vi med konceptet one-to-one i vår lärandemiljö.
För mer information, se Franserudsskolans hemsida, https://www.bengtsfors.se/franserudsskolan
Det här är ditt jobb
Ditt uppdrag innebär att skapa förståelse för elevers psykosociala situation samt bidra till att elever uppnår kunskapsmålen. Det förebyggande arbetet ser vi som mycket viktigt, och du behöver känna dig trygg i att arbeta med såväl enskilda elever som grupper.
Vanligt förekommande uppgifter är:
• stödsamtal med elever
• förebyggande och främjande arbete i grupp/klass
• deltagande i elevvårdsmöten
• samverkan med externa aktörer och vårdnadshavare
• rådgivning och samtal kring värdegrund, elevnärvaro och likabehandlingsplanen
Du kommer att samverka med kuratorer på övriga grundskolor i kommunen och vara en viktig del i det skolsociala teamet, där vi tillsammans arbetar för att skapa trygghet och goda förutsättningar för elevernas utveckling.
Bengtsfors kommun är i färd med att implementera projektet Backa barnet, ett långsiktigt arbete för att stärka det förebyggande och främjande arbetet kring barn och unga. Du blir en del av detta viktiga utvecklingsarbete.
Mer information om backa barnet hittar du här: Backa barnet Dalsland
Det här söker vi i dig
Du har en bred och fördjupad kunskap om barns och ungas inlärning, psykiska hälsa och sociala utveckling. Du har erfarenhet av att möta elever i olika livssituationer och är trygg i att arbeta både förebyggande och stödjande - såväl individuellt som i grupp.
Du drivs av att göra verklig skillnad för varje elev och har ett genuint engagemang för att skapa en trygg och inkluderande skolmiljö. Du är lyhörd, relationsskapande och har lätt för att samarbeta med elever, vårdnadshavare, skolpersonal och externa aktörer.
Du är van att arbeta i team och ser värdet i samverkan - både inom skolan och mellan olika professioner. Erfarenhet från arbete inom skola, socialtjänst, sjukvård, omsorg eller liknande är meriterande.
Kompetenser
Socionomutbildning.
Högskoleutbildning som är relevant för tjänsten.
Vi gillar olika!
Våra medarbetares varierande erfarenheter, kompetenser och perspektiv ger oss möjlighet att utvecklas. Vi eftersträvar jämn könsfördelning och personer med olika etnisk och kulturell bakgrund på våra arbetsplatser och välkomnar en mångfald av sökande.
Anställningsvilkor
Anställningsvillkor: Tillsvidare
Sysselsättningsgrad: 75 procent
Tillträde: Efter överenskomelse. Vi tillämpar löpande urval.
Lön: Individuell lönesättning tillämpas. Ange löneanspråk i ansökan.
Anställning kommer att ske under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
OBS! Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.
Om ansökan
Offentlig handling
Observera att vi som kommun omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att ansökningshandlingar är offentliga och lämnas ut vid begäran.
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Bengtsfors kommun
(org.nr 212000-1470) Kontakt
Rektor
Patrik Edvardsson patrik.edvardsson@bengtsfors.se 0531-52 62 60 Jobbnummer
9516701