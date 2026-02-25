Kurator för åk 7-9 till Gårdstensskolan
2026-02-25
Publiceringsdatum2026-02-25Beskrivning
Vi söker nu en kurator för årskurs 7-9 till Gårdstensskolan.
På Gårdstensskolan går elever i årskurs 4-9 samt integrerad anpassad grundskola 4-9. Vår skola ligger i nyrenoverade lokaler på Angeredsvinkeln nära kollektivtrafik och naturområden. Med nya fräscha lokaler och en omfattande satsning i digitala lärmiljöer, möts våra elever av en skola som präglas av mångfald och kreativitet
Vi arbetar för elevers delaktighet och för en ökad trygghet och studiero. Detta gör vi genom elevnära arbete och att involvera eleverna i skolans förbättringsarbete för att utveckla skolan. Vi lyckas tillsammans!
Skolans fokusområde är språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i alla ämnen och det finns en förstelärare i varje årskurs som leder arbetet för att detta arbetssätt skall genomsyra verksamheten. Skolans elevhälsoteam är en del av skolans arbetslag för att stödja arbetet med elevhälsoorienterade frågor som närvaro och elevers behov av stöd. På Gårdstensskolan strävar vi efter att bygga en organisation där alla funktioner i verksamheten arbetar tillsammans för att öka våra elevers måluppfyllelse, delaktighet, trygghet och trivsel. Förutom arbetslag genomförs även elevhälsomöten och resultatkonferenser systematiskt under läsåret för att stärka samarbetet och samsynen kring elevers behov mellan resurser, lärare, elevhälsoprofessioner och skolledning.Dina arbetsuppgifter
Som kurator ingår du i skolans elevhälsoteam och bidrar med psykosocial kompetens på organisations-, grupp-, och individnivå. I elevhälsan samverkar du med skolsköterska, specialpedagog, speciallärare, skolpsykolog, skolläkare och biträdande rektor. Teamets uppdrag är att tillsammans med arbetslag arbeta hälsofrämjande och förebyggande för att stärka barn och ungdomars möjligheter att uppnå målen.
I dina arbetsuppgifter ingår exempelvis att delta i skolans kontinuerliga värdegrunds- och trygghetsarbete, stödsamtal, samverka med och stödja vårdnadshavare, konsultation med personal och insatser i grupp/ klass. Du samverkar också med externa aktörer såsom socialtjänst, habilitering, UPH och BUP.Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen eller motsvarande högskoleutbildning. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete som kuratorsamterfarenhet av arbete med barn och unga.
Meriterande är även:
• Erfarenhet av arbete inom socialtjänsten
• Erfarenhet av främjande och förebyggande insatser
• Utbildning i samtalsmetodik / handledning
Som person är du stabil, empatisk, prestigelösochtrygg i din yrkesroll.Du har ett stort engagemang för barn och ungdomars psykosociala situation och har förmåga att möta människor i olika livssituationer. Du möjliggör barns berättande och medverkar till att elevernas delaktighet och perspektiv lyfts fram.
Du har lätt för att skapa relation och är professionell och respektfull i ditt bemötande av elever, vårdnadshavare och kollegor. Du har ett intresse av att arbeta i en pedagogisk miljö och i team med olika professioner.
I ditt arbete är du strukturerad och tydlig och har förmåga att ta initiativ och beslut inom ramen för ditt uppdrag. Du prioriterar också dina insatser tillsammans med biträdande rektor och övrig elevhälsa.
Yrkesrollen kräver en hög grad av självständighet, samarbetsförmåga och personlig mognad. Du trivs med att arbeta med komplexa frågor, ser möjligheter och är kreativ. Du behåller lugnet i svåra situationer och kan fatta välgrundade beslut under tidspress.
Inom Grundskoleförvaltningen medverkar du på professionsträffar en gång i månaden tillsammans med kuratorskollegor och professionsutvecklare samt deltar i extern handledning. Som ny kurator får du även introduktion samt en mentor. Kuratorer i Grundskoleförvaltningen utgår från en gemensam uppdragsbeskrivning.
Varmt välkommen med din ansökan!
Intervjuer kommer att ske löpande.Övrig information
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.Om företaget
Vi skapar framtiden i Göteborg - en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor - med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad - på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg. Ersättning
