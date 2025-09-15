Kurator Affärsgymnasiet Stockholm
Affärsgymnasiet är en entreprenöriell och nära plats att växa på. Med fokus på ekonomi, företagande och handel, erbjuder vi en kvalitativ utbildning med ett starkt globalt perspektiv. Våra elever får arbeta verklighetsnära genom UF-företag och case, i kombination med engagerade lärare i moderna lärmiljöer och nätverkande skolor. Vi genomsyras av stark skolanda, värdskap och personlig utveckling - förberedda elever som blir morgondagens ledare och innovatörer.
Vi söker kurator
Vi är en nytänkande skola som arbetar teaminriktat och med hög delaktighet för såväl personal som elever.
Hos oss får du möjlighet att utvecklas i din profession och vara med att utveckla skolan mot våra uppsatta mål. Vi söker en kurator som bryr sig om och ser hela eleven och kan stötta och guida på ett omtänksamt och professionellt sätt. I ditt arbete och ditt sätt att vara tillför du entusiasm, energi och lust som ger positiva effekter på våra elever. Vi vill att du tillsammans med skolans elevhälsa, lärare och övriga personal är med och skapar ett team med eleven och elevens framtid i fokus.
Tjänsten är på 40%
Det här erbjuder vi dig
När andra gör samma sak som de alltid har gjort väljer vi på Affärsgymnasiet att ständigt se framåt, att alltid testa nya tillvägagångssätt. För det är så innovation skapas, och det är på det sättet som vi kan erbjuda dig en arbetsmiljö där du utvecklas som person.
Hos oss får du frihet att testa dina idéer genom snabba beslutsvägar och en ledning som stöttar dig hela vägen.
Hos oss får du frihet att testa dina idéer genom snabba beslutsvägar och en ledning som stöttar dig hela vägen.

Vi vill att alla våra medarbetare ska må bra på jobbet och i vardagen. Du får därför tillgång till utbildning/friskvårdspeng som nyttjas årligen.
- Du är kurator eller har annan likvärdig bakgrund.
- Du bör ha god kännedom om det regelverk som styr skolans sociala arbete. Meriterande är om du har arbetat som kurator tidigare.
- Du ska vara väl införstådd med vikten av en god dokumentation.
- Stor vikt kommer att läggas vid god arbetsförmåga, god relationell förmåga och personlig lämplighet.
- Du som söker ska vara öppen och ha en positiv elevsyn.
Till följd av skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning inom förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan och gymnasiet. Vi uppmuntrar därför dig som söker att i direkt anslutning till att du skickar in din ansökan beställa ett utdrag från belastningsregistret. Blanketten för att beställa utdraget hittar du via polisen.se.
Rekryteringen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande, ansök därför så snart som möjligt. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.
För slutlig anställning tillämpar vi enbart ett skriftligt förfarande där anställningsavtal tecknas digitalt av båda parter. Vi vill också upplysa att anställningen omfattas av krav enligt skollagen vilket medför att arbetssökande ska uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister innan vi som arbetsgivare kan ingå slutlig anställning.
Vi uppmuntrar därför dig som söker att i direkt anslutning till att du skickar in din ansökan beställa ett utdrag från belastningsregistret. Blanketten för att beställa utdraget hittar du via polisen.se.
