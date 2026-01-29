Kurator
2026-01-29
Kalmarsunds gymnasieförbund erbjuder en mångfald av utbildningar. Våra skolor kännetecknas av trygghet och en inkluderande miljö. Vi ligger långt fram i utvecklingen och kombinerar IT med modern pedagogik. Tillsammans skapar detta fler möjligheter för dig - och din framtid.
Kalmarsunds gymnasieförbund är ett kommunalförbund som har till uppgift att bedriva och utveckla gymnasial utbildning och kommunal vuxenutbildning åt medlemskommunerna Borgholm, Kalmar, Mönsterås, Mörbylånga och Torsås. Vi har ca 4000 studerande och 600 medarbetare fördelat över våra fem skolor.
Lars Kaggskolan är en av gymnasieskolorna i Kalmarsunds gymnasieförbund. Skolan har ca 1300 elever och ca 130 medarbetare. Här finns både yrkesprogram och högskoleförberedande program. Vi erbjuder en kamratlig och trivsam arbetsplats med engagerade kollegor i en utvecklande miljö.
Du ingår i elevhälsoteamet och arbetar både självständigt och i samarbete med teamet och övrig personal. Ditt arbete riktat mot de nationella programmen och innebär bl.a. att du arbetar på såväl individ-, grupp- som organisationsnivå. Du är skolans expert på psykosociala frågor och kan vägleda elever som behöver stöd av samhällets övriga hjälpinstanser. Du har, tillsammans med övriga i elevhälsoteamet, ett ansvar att stå för det förebyggande och hälsofrämjande arbetet med våra elever.Kvalifikationer
Vi söker dig som i första hand är utbildad socionom eller har utbildning som bedöms likvärdig. Du har ett strukturerat och serviceinriktat arbetssätt. Det är viktigt att du kan se helheten kring elever och grupper samt att du har en god samarbetsförmåga då arbetet innebär många kontakter med personal, myndigheter och andra instanser. Tidigare erfarenhet från arbete inom socialtjänst och/eller skola är meriterande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Före erbjudande om
anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister för arbete inom skola uppvisas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av övertalig personal eller att erforderliga politiska beslut fattas.
Läs gärna mer om Kalmarsunds gymnasieförbund på vår hemsida www.gyf.se.
Välkommen med din ansökan!
