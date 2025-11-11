Kurator
Mönsterås kommun, Alsteråskolan / Kuratorjobb / Mönsterås Visa alla kuratorjobb i Mönsterås
2025-11-11
, Borgholm
, Oskarshamn
, Högsby
, Kalmar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mönsterås kommun, Alsteråskolan i Mönsterås
Mönsterås kommun ligger vid kusten mitt i Kalmar län och vi har cirka 13 400 medborgare att ge en god service till. Här finns regionens bästa företagsklimat, och vi är stolta över att rankas som en av landets bästa kommuner när det gäller allmänhetens och företagens syn på kommunal service och handläggning av ärenden.
Mönsterås kommun är kommunens största arbetsplats med över 1 400 medarbetare. Vi är en trygg arbetsgivare och en mindre kommun. Det gör att du har nära till både medborgare, kollegor och beslutsfattare, och du får vara med och utveckla individen, verksamheten och samhället!
Det är viktigt för oss att vara en attraktiv arbetsgivare och vi erbjuder flera olika personalförmåner, bland annat ett högt friskvårdsbidrag, och strävar efter att varje medarbetare ska ha en bra balans mellan arbete och fritid.
Tjänsten är på 60% med möjlighet till tillsvidareanställning och delas mellan Alsteråskolan/Skytteanska skolan samt Fliseryds skola. Skolorna är relativt små F-6 skolor med totalt ca240 elever. För att kunna ta dig mellan skolorna på ett smidigt sätt behöver du körkort och bil.Publiceringsdatum2025-11-11Arbetsuppgifter
Som skolkurator hos oss blir du en nyckelperson i både det dagliga elevstödet och vårt långsiktiga utvecklingsarbete.
Du arbetar nära elever, personal och ledning för att skapa en trygg, inkluderande och stimulerande skolmiljö. Rollen är både praktisk och strategisk du möter elever i vardagen samtidigt som du tillsammans med dina kollegor driver insatser som formar framtidens elevhälsa.
Dina arbetsuppgifter:
Ha enskilda stödsamtal med elever och ge psykosocialt stöd vid behov.
Leda och delta i klassrumsbaserade insatser som stärker trygghet, trivsel och studiero.
Initiera och driva projekt som utvecklar skolans likabehandlings- och elevhälsoarbete.
Utforma och följa upp rutiner och metoder för det förebyggande arbetet.
Leda utbildningar och workshops för personal inom bemötande, konflikthantering och socialt lärande.
Delta aktivt i elevhälsoteamets arbete och bidra med psykosocial kompetens.
Samverka med vårdnadshavare, socialtjänst, BUP och andra externa aktörer.
Analysera resultat från trygghets- och trivselenkäter samt föreslå förbättringsåtgärder.
Dokumentera och följa upp insatser enligt gällande rutiner och lagstiftning.
Bidra med underlag och analyser till skolans systematiska kvalitetsarbete.Kvalifikationer
• Socionomexamen eller annan relevant högskoleutbildning.
• Erfarenhet av arbete med barn och unga, gärna inom skola eller elevhälsa.
• God kunskap om lagar och styrdokument som styr elevhälsoarbetet.
• Förmåga att arbeta både självständigt och i tvärprofessionella team.
• Erfarenhet av att driva utvecklings- och förändringsarbete.
• God förmåga att analysera behov och omsätta dem i konkreta åtgärder.
• Kompetens inom konflikthantering, krisstöd och psykosocialt arbete.
• Vana att leda samtal, workshops och utbildningar.
• Mycket god kommunikativ förmåga, både skriftligt och muntligt.
• Förmåga att bygga förtroendefulla relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor.
ÖVRIGT
Mönsterås kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd. Vi undanber oss erbjudanden och försäljningssamtal om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Mönsterås kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande vill vi att du skickar in din ansökan digitalt. Detta gäller alla förutom om du har en skyddad identitet. Kontakta i så fall istället rekryteringsansvarig via angiven kontaktuppgift. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C288710". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Mönsterås kommun
(org.nr 212000-0720) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Mönsterås kommun, Alsteråskolan Kontakt
Rektor
Jens Nilsson 010-3537709 Jobbnummer
9598749