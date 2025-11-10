Kurator
Vill du göra skillnad för ungas hälsa och utveckling? Vi söker en engagerad skolkurator!
Kunskapsskolan i Sverige har grundskolor och gymnasieskolor under namnen Kunskapsskolan och Kunskapsgymnasiet. De första skolorna startades år 2000. Idag går det cirka 14 600 elever i de 29 grundskolorna och sju gymnasieskolorna. Kunskapsskolan ägs av grundare Peje Emilsson med familj.
Kunskapsskolan Uppsala söker skolkurator
Vill du arbeta i en skola där varje elev ges något unikt - en personligt utformad utbildning - som utgår från elevens individuella mål och förutsättningar? Då har vi jobbet för dig!
På Kunskapsskolan har vi en pedagogik som är personligt utformad och utgår från varje individ. Genom vårt arbetssätt skapar vi nära relationer mellan lärare och elev, vilket ger förutsättningar för att varje elev ska nå längre än de själva tror är möjligt. I en miljö där eleven får vara sig själv och får rätt stöd och utmaningar skapar vi en skola där både elever och medarbetare trivs och utvecklas.
Kunskapsskolan Uppsala är en grundskola för årskurs 4-9 och har idag cirka 620 elever. Skolan startade 2007 och ligger relativt centralt i Uppsala och är därmed lättillgängligt med buss. Kunskapsskolan Uppsala är en mycket välfungerande skola med nöjda elever och höga studieresultat.
Vill du ha ett arbete där du får vara med och forma framtidens elevhälsa? På Kunskapsskolan erbjuder vi en roll med stort eget ansvar, nära samarbete och chansen att verkligen påverka elevernas vardag.
Om uppdraget Som skolkurator hos oss blir du en nyckelperson i vårt strukturerade elevhälsoarbete. Din främsta uppgift är att skapa goda förutsättningar för ungdomars hälsa, lärande och personliga utveckling - oavsett deras bakgrund.
Du kommer att ingå i ett tajt elevhälsoteam tillsammans med skolsköterska och specialpedagog, där ni tillsammans med rektor och övrig personal arbetar både förebyggande och hälsofrämjande.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Kurativa samtal: Genomföra stödsamtal med elever (samtal med tolk förekommer).
Förebyggande arbete: Arbeta proaktivt med psykosociala frågor på individ-, grupp- och organisationsnivå.
Värdegrundsarbete: Leda och hålla i övningar och diskussioner i helklass.
Metodutveckling: Du har stora möjligheter att själv utforma och påverka dina arbetssätt och insatser.
Vem är du? Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll och har en god förmåga att skilja på det personliga och professionella. Du är en relationsskapare av rang som lyssnar, kommunicerar och hanterar konflikter konstruktivt. För att lyckas i rollen behöver du kunna sätta dig in i andras perspektiv och snabbt identifiera behov av hälsofrämjande insatser.
Du trivs lika bra med att arbeta självständigt som att samverka i team, och du agerar alltid utifrån gällande styrdokument och rutiner.Publiceringsdatum2025-11-10Kvalifikationer
Examen som socionom eller beteendevetare.
God vana av att använda digitala arbetsverktyg.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete med ungdomar.
Vi erbjuder Hos oss får du en dynamisk arbetsplats där din kompetens värdesätts. Vi erbjuder en roll med frihet under ansvar och regelbunden handledning i grupp för att stötta dig i din yrkesutveckling.
Ansökan: Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan! Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Tjänstens utformning: Tjänsten är en tillsvidaretjänst på 100%.
Rekryteringsprocessen: Ansökan sker via länken nedan senast den 12 december 2025.
För att arbeta i skola krävs utdrag ur belastningsregistret. Blankett finns på Rikspolisstyrelsens webbplats.
Vid frågor kontakta rektor Elin Benson på elin.benson@kunskapsskolan.se
.
Mer information om oss och vår pedagogik hittar du på vår hemsida, kunskapsskolan.se.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
