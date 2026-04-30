Senior Apputvecklare (cross-platform) till internationell kund i Kalmar!
Kamlin Careers AB / Datajobb / Norrköping Visa alla datajobb i Norrköping
2026-04-30
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kamlin Careers AB i Norrköping
SENIOR APPUTVECKLARE till Kalmar!
Vill du ta ett helhetsansvar för mobilutveckling i en miljö där du faktiskt får påverka teknikval, arkitektur och riktning?
Vi söker nu en Senior Apputvecklare till ett internationellt bolag i stark tillväxt med fokus på digitala produkter och användarupplevelse.
Om rollen
Du får ett övergripande tekniskt ansvar för bolagets mobilapplikationer och blir en nyckelperson i hur den mobila plattformen utvecklas framåt.
Det finns redan flera appar i drift, samtidigt som nya lanseringar planeras. Rollen innebär tydligt tekniskt ägarskap - från arkitektur och tekniska beslut till att etablera best practice för hur appar byggs, skalas och förvaltas.
Du arbetar nära produkt- och affärssidan, men driver självständigt den tekniska riktningen och säkerställer en stabil grund för fortsatt tillväxt.
Dina ansvarsområden
• Äga arkitektur och teknisk struktur för cross-platform-applikationer
* Driva utveckling av nya appar samt vidareutveckla befintliga
* Etablera best practice inom apputveckling, releaseprocesser och kodkvalitet
* Säkerställa hög prestanda, stabilitet och skalbarhet
* Fatta tekniska beslut kring ramverk, paket och integrationer
* Arbeta nära produktteam för att omsätta behov till tekniska lösningar
* Säkerställa att applikationer uppfyller relevanta tekniska och regulatoriska krav
Vi söker dig som
• Har flera års erfarenhet av mobilutveckling i produktion (gärna cross-platform)
* Har god kunskap inom exempelvis Flutter, React Native eller liknande ramverk
* Har erfarenhet av att ta tekniskt ansvar för appar med många användare
* Har god förståelse för mobilarkitektur, state management och testning
* Har erfarenhet av API-integrationer och backend-kommunikation
* Har kunskap om iOS- och Android-plattformar samt releaseprocesser
* Är självgående och bekväm med att äga en teknisk lösning från grunden
Meriterande
• Erfarenhet från digitala produkter i tillväxtmiljö
* Erfarenhet av native-utveckling i Swift eller Kotlin
* Erfarenhet av appar med höga krav på prestanda och stabilitet
* Erfarenhet av AI-verktyg i utvecklingsprocessen
Vi erbjuder
• En nyckelroll med stort tekniskt inflytande
* Möjlighet att påverka arkitektur och produktutveckling
* Arbete i en modern och snabbfotad organisation
* Nära samarbete med produkt och affär
Plats
Kalmar (med möjlighet till hybridlösning) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-30
E-post: quality@kamlincareers.com
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kamlin Careers AB
(org.nr 559487-1369)
Askebygatan 4 (visa karta
)
602 35 NORRKÖPING Jobbnummer
9886889