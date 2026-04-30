Administratör / Redovisning / Backoffice Stockholm
2026-04-30
Vi söker en noggrann och strukturerad Administratör, ekonom med inköpsansvar och backofficekompetens som vill bli en del av vårt team i Stockholm. Du är trygg i din yrkesroll, arbetar effektivt, självständigt och har en lojal och ansvarstagande inställning.
Om Rollen
I denna breda och varierande roll arbetar du med företagets ekonomi, inköp, kundkontakter och övriga administrativa uppgifter som får verksamheten att flyta smidigt. Du trivs i en roll där du får kombinera struktur, service och ekonomiskt ansvar.
Dina Huvudsakliga Arbetsuppgifter
Orderläggning, B2B och B2C och fakturering
Redovisning, fakturering, bankavstämning, skatt etc
Kontering och hantering av leverantörs- och kundreskontra och bokslut - förberedande till revisor
Löneadministration
Inköp och inköpsansvar (orderläggning, uppföljning, leveranskontakter)
Backoffice- hantera reklamationer, förfrågningar och administrativt stöd till organisationen
Kundtjänst och kontakt med kunder och leverantörer
Kundaviseringar, avancerade excell ark
Arbete i ERP system Odoo, MS Excel och Microsoft 365-miljö
Säljstöd
Kontor, butik och showroom ansvarig

Kvalifikationer
2-4 års erfarenhet av administrativt arbete, ekonomi eller inköp
2-4 års erfarenhet som redovisningsekonom eller motsvarande
God konteringsvana
Mycket goda kunskaper i MS Excel
Erfarenhet av Microsoft 365
Vi arbetar i ERP system Odoo, Fortnox lön
Flytande svenska i tal och skrift
Personliga Egenskaper
Vi söker dig som är:
Noggrann - du har struktur och öga för detaljer
Strukturerad - du planerar och organiserar ditt arbete väl
Lojal och ansvarstagande - du värnar om helheten och levererar med kvalitet
Serviceinriktad - du trivs med kundkontakt och samarbetar väl med andra
Självständig och effektiv
Placeringsort
Stockholm
Tillträde omgående
50-100%
Kontakta
Linda Norrwielinda@rollabout.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-30
endast via mail
E-post: linda@rollabout.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Administratör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Roll About AB
(org.nr 556324-3194)
Ringvägen 75 (visa karta
)
117 31 STOCKHOLM Jobbnummer
9886870