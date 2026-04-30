Inköpschef /Purchasing Manager
2026-04-30
Som Inköpschef utgör du den strategiska och operativa länken mellan Amega Lab Nordics och våra olika verksamheter. Rollens kärna är att säkerställa full kontroll och transparens inom supply chain, inköp och orderflöden.
Du ansvarar för att eliminera ledtider och otydligheter mellan fabrik, lager och marknad genom att implementera robusta strukturer och disciplinerade processer. Genom proaktiva kontrollmekanismer inom lagerstyrning och leverantörssamordning säkerställer du en optimerad varuförsörjning med högsta precision.
Detta är en hands-on ledarroll för dig som drivs av att bygga struktur, ta fullt ägarskap och skapa operativ excellens i en internationell miljö.
As a Purchasing Manager you will act as the critical operational link between Amega Lab Nordics and our different liasions, ensuring clarity and control, across all order, supply chain, and purchasing activities.
You are responsible for eliminating ambiguity and delays between factory, warehouse and market, by introducing structure, visibility, and disciplined processes into our operations.
This is a hands-on, high-responsibility role suited to someone who thrives on responsibility, structure-building, and driving operational clarity in a complex, multi-market environment.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-10
E-post: smasbang@vanitygroup.com
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Amega Lab AB
(org.nr 559440-4211)
Redskapsvägen 5 (visa karta
)
646 30 GNESTA Jobbnummer
9886874