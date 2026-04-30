Senior Motion Designer Remote
2026-04-30
Senior Motion Designer (After Effects & AI) - Sverige / Remote / Hybrid
Vill du arbeta i en modern, snabbfotad miljö där kreativ produktion, data och teknik möts?
Vi söker nu en Senior Motion Designer till ett väletablerat internationellt bolag med stark tillväxt och stort fokus på digitala produkter och marknadsföring.
Om rollen
Detta är en hands-on roll för dig som lever i After Effects och redan arbetar aktivt med den senaste generationen av AI-verktyg inom kreativ produktion.
Du kommer att producera rörligt material för digital marknadsföring i högt tempo, med fokus på vad som faktiskt fungerar och driver resultat.
Du arbetar nära kreativa strateger, marknadsförare och andra team för att snabbt ta idéer från koncept till färdig leverans - och kontinuerligt optimera baserat på data.
Dina ansvarsområden
• Skapa motion graphics för digitala kampanjer (sociala medier, display och video)
* Använda AI-verktyg för att effektivisera produktion och iteration
* Arbeta med performance-drivna kreativa koncept
* Testa, analysera och optimera innehåll baserat på resultat
* Samarbeta nära marknads- och kreativa team
* Säkerställa visuell kvalitet och konsekvens
Vi söker dig som
• Har mycket god kunskap i Adobe After Effects (krav)
* Har erfarenhet av motion design inom digital marknadsföring
* Arbetar aktivt med AI-verktyg i din kreativa process
* Har känsla för tempo, storytelling och visuell kommunikation
* Förstår hur kreativt innehåll påverkar resultat och konvertering
* Är snabb, självgående och trivs i ett högt tempo
Meriterande
• Erfarenhet av AI-verktyg som Runway, Veo eller liknande
* Förståelse för digitala kampanjer och mätvärden (t.ex. CTR, CPA)
* Erfarenhet från internationella eller snabbväxande bolag
Vi erbjuder
• En senior roll med stort kreativt inflytande
* Möjlighet att arbeta i en modern och teknikdriven miljö
* Flexibilitet - remote, hybrid eller kontorsbaserat
* Snabba beslutsvägar och möjlighet att påverka Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-30
E-post: quality@kamlincareers.com
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kamlin Careers AB
(org.nr 559487-1369)
Askebygatan 4 (visa karta
)
602 35 NORRKÖPING Kontakt
Charlotte Kamlin quality@kamlincareers.com 0793194276
9886886