Adeccos kund Fresenius Kabi i Uppsala söker en erfaren lönekonsult
2026-04-30
Är du en erfaren lönekonsult med mycket god kunskap i SD Worx? Vill du arbeta i en rådgivande och ansvarstagande roll i en större organisation? Då kan uppdraget som Lönekonsult hos Adeccos kund Fresenius Kabi i Uppsala vara något för dig!
Om uppdraget
Fresenius Kabi i Uppsala söker nu, via Adecco, en Lönekonsult med gedigen erfarenhet av SD Worx för att täcka upp under en föräldraledighet. Uppdraget innebär att stötta organisationen i löneutbetalningar i ett lönefönster som sträcker sig över hela månaden, med ansvar för hela löneprocessen från start till mål.
Du kommer att arbeta med både kollektivanställda och tjänstemän och ha ett nära samarbete med HR, chefer, controlling och finans. Rollen är bred och innefattar såväl lönekörning, rapportering och systemförvaltning som rådgivning och stöd till verksamheten.
Detta är ett konsultuppdrag via oss på Adecco med start 5/8. Uppdraget förväntas pågå fram till och med 2026-12-31, med möjlighet till förlängning.Publiceringsdatum2026-04-30Dina arbetsuppgifter
I rollen som Lönekonsult kommer du bland annat att arbeta med:
Löneadministration och lönekörning (preliminär och definitiv)
Säkerställande av korrekt och tidsenlig lönehantering
Kontroll av nettolönelistor, förskott, pensionsväxling och slutlöner
Skapande och godkännande av bank- och bokföringsfiler
Månatlig och slutlig AGI-rapportering till Skatteverket
Rapportering till SCB, Fora, Collectum, AFA och Kronofogden
Hantering av semester, ATF, komp, bonus och Profit Sharing
Framtagning av intern och extern lönestatistik och rapporter
Rådgivning till chefer och medarbetare inom lön, avtal och ersättningar
Utfärdande av arbetsgivar- och anställningsintyg
Systemförvaltning av lön- och HR-system, främst SD Worx
Stöd i årliga och återkommande processer såsom semesterårsskifte och saldojusteringar
Om dig
Vi söker dig som har flera års erfarenhet av kvalificerat lönearbete och som är trygg i hela löneprocessen. Du har mycket god systemvana och erfarenhet av SD Worx är ett krav. Det är meriterande om du även har arbetat i Worklinq eller andra HR-system.
Som person är du noggrann, strukturerad och ansvarstagande. Du arbetar självständigt, har ett servicemindset och trivs i en roll där du fungerar som stöd och rådgivare till både HR och chefer. Du har lätt för att samarbeta, kommunicerar tydligt och hanterar information med hög integritet och kvalitet. Vi värdesätter särskilt din förmåga att arbeta metodiskt, hålla deadlines och säkerställa hög kvalitet i lönearbetet.
Har du några frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare:
Amila Dresevic, Adecco 073 684 78 61
OBS! Vi tar inte emot ansökningar via mail.
Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Detta är ett heltidsjobb.
