Mediasäljare till Säkerhetsvärlden - var med på en stark tillväxtresa
Vill du arbeta med mediaförsäljning i ett av Sveriges mest aktuella och snabbast växande segment? Nu söker vi en driven och affärsmässig mediasäljare som vill vara med och utveckla en modern plattform inom säkerhet, beredskap och totalförsvar.
Om rollen
Som mediasäljare hos oss ansvarar du för att utveckla och driva affärer mot företag över hela Sverige. Du arbetar främst via telefon och digitala möten, men deltar även på branschmässor och event där du bygger relationer och skapar nya affärsmöjligheter.
Du säljer digitala annonseringslösningar och partnerskap i en växande mediemiljö - där innehåll, målgrupp och timing är avgörande.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Bearbeta nya och befintliga kunder över hela Sverige
Driva hela säljprocessen - från prospektering till avslut
Arbeta aktivt med telefon och digitala möten som främsta verktyg
Delta på mässor inom beredskap, totalförsvar och säkerhet
Använda moderna verktyg, inklusive AI-baserade lösningar, för att identifiera leads och affärsmöjligheter
Vi söker dig som
Har dokumenterad erfarenhet av mediaförsäljning eller liknande
Är van att arbeta mot tydliga mål och drivs av att göra affärer
Har stark kommunikativ förmåga och bygger förtroende snabbt
Är självgående, strukturerad och resultatorienterad
Trivs i en snabbföränderlig miljö med högt tempo
Därför ska du välja oss
Du blir en del av ett ungt bolag med stark tillväxt och tydlig framtidsvision
Vi verkar i ett av Sveriges mest expansiva och samhällsviktiga segment
Du får arbeta med modern teknik och AI-stöd i ditt säljarbete
Bakom bolaget finns gedigen erfarenhet från säkerhet, media och teknikutveckling
Stor möjlighet att påverka både din egen och bolagets utveckling
Vi sitter i fräscha lokaler i Visby. Här finns många verksamheter och vi jobbar, fikar och delar erfarenheter mellan varandra. Låter detta som nästa steg i din karriär? Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
E-post: rvz@allvarstid.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Säljare Säkerhetsvärlden". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Allvarstid AB
(org.nr 559532-3063)
Sotaregatan 3 (visa karta
)
621 53 VISBY Kontakt
Publisher
Sven-Erik Remmare sven@eventeffect.se 070-750 86 21 Jobbnummer
9886873