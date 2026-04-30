CE- & C-chaufförer sökes i Enköping dag & kväll (Coop)

MS&Maa AB / Fordonsförarjobb / Surahammar
2026-04-30


Visa alla fordonsförarjobb i Surahammar, Hallstahammar, Västerås, Köping, Sala eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos MS&Maa AB i Surahammar

MS&Maa AB söker CE- och C-chaufförer till matdistribution i Enköping - heltid
MS&Maa AB söker nu erfarna och ansvarsfulla CE- och C-chaufförer för heltidsarbete inom kortare distributionskörningar åt Coop i Enköping.

Publiceringsdatum
2026-04-30

Dina arbetsuppgifter
Korta och effektiva distributionskörningar
Leverans av matvaror till Coop-butiker
Ansvar för att leveranser sker i tid och enligt plan

Kvalifikationer
Giltigt CE- eller C-körkort
Giltigt YKB
Truckkort (krav)
Tidigare erfarenhet av liknande arbete
Ansvarsfull, noggrann och punktlig
Arbetstider
Heltid
Dag- och kvällspass
Vi erbjuder
Heltidsanställning
Konkurrenskraftig lön
Trygg anställning
Trevlig arbetsmiljö och bra team
Plats: Enköping

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-30
E-post: aldarwishghazwan@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
MS&Maa AB (org.nr 559384-8954)
Lingonvägen 13 (visa karta)
735 37  SURAHAMMAR

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9886866

Prenumerera på jobb från MS&Maa AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos MS&Maa AB: