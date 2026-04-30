Stödassistent till Sven Agne Larssons Väg, LSS- boende
2026-04-30
Publiceringsdatum2026-04-30Dina arbetsuppgifter
Vill du göra skillnad som stödassistent? Vi söker nu en stödassistent till Sven- Agne Larssons Väg, LSS- boende.
Som stödassistent hos oss ger du individuellt anpassat stöd till personer med funktionsnedsättning enligt LSS. I ditt arbete möter du personer med olika funktionsvariationer, främst inom psykiatri och neuropsykiatri.
Arbetet sker både i brukarens hem och vid aktiviteter ute i samhället. Som stödassistent motiverar, stöttar och bidrar du till att skapa struktur, trygghet och meningsfullhet i vardagen. Vi utgår från ett lågaffektivt förhållningssätt med fokus på delaktighet, utveckling, självbestämmande och ett så självständigt liv som möjligt. I din roll ger du stöd i dagliga aktiviteter och fungerar som kontaktperson med ansvar för att upprätta och följa genomförandeplaner enligt IBIC. Du ansvarar för social dokumentation i Treserva och hanterar medicinering enligt delegation. Du har också som uppgift att samarbeta nära brukarens nätverk samt hälso- och sjukvårdsteam för att säkerställa en trygg och samordnad omsorg. Även administrativa uppgifter förekommer och ansvar för olika ombudsroller, exempelvis inom hygien, brand och inköp.
Arbetet är schemalagt och omfattar dag-, kvälls-, jour- och helgpass, med sovande jour och arbete varannan helg. Eftersom arbetet sker i brukarens vardag kan det förekomma passiv rökning och kontakt med pälsdjur.
Om arbetsplatsen
Vi består av tre verksamheter som samverkar under samma chef. Din huvudsakliga placering är på Sven- Agne Larssons Väg, men arbetspass kan även förekomma på Solventilsgatan och Gustaf Dalén, med samma målgrupp. Som intraprenad har vi stora möjligheter att påverka både arbetssätt och verksamhetens utveckling. Hos oss får du en arbetsplats präglad av variation, ansvar och engagemang. Våra egna planerare hanterar schemaläggningen i Time Care, vilket ger ökad flexibilitet, självständighet och bättre kontinuitet för våra brukare. Vår stödpedagog arbetar nära verksamheten och finns tillgänglig i det dagliga brukarnära arbetet. Du får kontinuerlig metodhandledning, stöd i din yrkesroll och hjälp med kvalitetssäkring av dokumentationen.
Elena är enhetschef på enheterna idag och beskriver sitt ledarskap:
Jag är strukturerad, tydlig och engagerad och arbetar med ett närvarande ledarskap. Jag vill skapa en meningsfull och trygg verksamhet för dem vi är till för, samtidigt som jag leder en arbetsgrupp som präglas av engagemang och tillit. Mina förväntningar på dig som medarbetare är att du sprider positiv energi, är flexibel och ser möjligheter snarare än hinder i ditt arbete.Kvalifikationer
Vi söker dig som har examen från Vård och omsorgsprogrammet, stödassistentutbildningen eller Barn och fritidsprogrammet med inriktning socialt- eller pedagogiskt arbete. Utbildningskravet är också uppfyllt om du har en eftergymnasial specialisering inom funktionshinderområdet som omfattar minst 200 yh-poäng, 120 högskolepoäng eller kombination däremellan som motsvarar minst fyra terminers heltidsstudier. Alternativt 60 högskolepoäng och minst två års erfarenhet av arbete med stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Utbildningen ska ha relevanta poäng inom beteendevetenskap, pedagogik, psykologi, socialt arbete och (psykiatrisk) omvårdnad eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Kommunikation är en viktig del av arbetet, vilket kräver att du har godkänt i svenska 1 eller svenska som andraspråk 1. Du som inte uppfyller kvalifikationskravet kan komma att erbjudas att göra ett språktest genom testanvändaren Educateit. Det är ett krav att du har erfarenhet av arbete med personer med psykiska och neuropsykiatriska funktionsvariationer, samt har god datorvana och är van vid att dokumentera. Vi ser det som meriterande om du har följande utbildningar: Ett självständigt liv, Motiverande samtal samt lågaffektivt bemötande.
Vi söker dig som är engagerad, ansvarstagande och flexibel. Du har god samarbetsförmåga, kommunicerar tydligt och bemöter andra med respekt. Du har ett lösningsfokuserat förhållningssätt och trivs i en verksamhet i utveckling.Övrig information
Urval och intervjuer påbörjas under ansökningstiden. I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev. Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Beställt utdrag ska vara oöppnat. Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister. Detta görs via e-tjänst eller med hjälp av en blankett som finns på polisens hemsida (Blankett för begäran om registerutdrag för enskild person, utdrag nr 442.3). Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering. Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor* Heltid med möjlighet till deltid* Introduktion vid nyanställning* Kompetensutveckling* Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Du kan endast skicka in din ansökan via vårt rekryteringssystem eftersom all hantering av personuppgifter skall ske enligt GDPR. Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete. Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi valt rekryteringskanaler och önskar inte erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- eller rekryteringshjälp.Om företaget
Vi är alla olika. Vi är också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor. Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra. Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar bland annat inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, boendestöd, personligt stöd och barn- och korttidsboenden.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
Sista dag att ansöka är 2026-05-21
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Förvaltningen för funktionsstöd Kontakt
Christina Matsdotter, Akademikerförbundet christina.matsdotter@funktionsstod.goteborg.se
