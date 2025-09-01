Kurator - välkommen till oss!
Västra Götalandsregionen / Kuratorjobb / Göteborg Visa alla kuratorjobb i Göteborg
2025-09-01
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Om verksamheten
Kuratorsmottagningen är organiserad under verksamhet Geriatrik och har uppdrag inom verksamheterna Geriatrik, Ortopedi, Medicin och akutsjukvård, IVA, Handkirurgen, Ögon och Njurmedicin.
Vi söker nu en kurator med tjänstgöring inom slutenvården på Mölndals sjukhus.
Vad erbjuder vi?
Ett roligt och stimulerande arbete med en god introduktion. Vi erbjuder en god arbetsmiljö, utvecklingsmöjligheter och ett gott medarbetarskap.
Som kurator hos oss arbetar du både självständigt och i samverkan med övrig personal och externa instanser. Utveckling av arbetssätt är en viktig del för oss inom mottagningen. Publiceringsdatum2025-09-01Dina arbetsuppgifter
Vi erbjuder dig ett stimulerande och varierande arbete. Som kurator kommer du att ha ansvar för det psykosociala utrednings- och behandlingsarbete kring patienten. Det innefattar stöd- och krissamtal, praktiskt socialt arbete samt information och rådgivning kring samhällets resurser. Du kommer att möta patienter med varierande problematik framför allt ångest, krisreaktioner och stress kopplat till somatisk sjukdom.
Om dig
Vi söker dig som helst är legitimerad hälso- och sjukvårdskurator. Du är trygg i din yrkesroll och kan fatta självständiga beslut. Som person är du serviceinriktad, flexibel och noggrann. Du har lätt för att skapa goda relationer samt har god samarbetsförmåga. Ansvarstagande och initiativförmåga är egenskaper vi värderar högt. Du tycker om tempoväxlingar och har förmåga att prioritera och strukturera ditt arbete. Ett professionellt arbetssätt och gott bemötande mot såväl patienter som kollegor är en självklarhet för dig.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Möt några av våra medarbetare - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Vill du veta mer om vilka möjligheter du har att utvecklas tillsammans med oss på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, gå in via länk: Karriärutvecklingsmodellen - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/4612". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Kuratorsmottagning Mölndal Kontakt
Vårdenhetschef, Marielle Claesson 070-1422885 Jobbnummer
9486265