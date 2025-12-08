Kundtjänsthandläggare
2025-12-08
Ängelholm gör det omöjliga möjligt - det är vår vision som ligger till grund för vår framtida utvecklingsresa. Vi vågar tänka och testa annorlunda, göra det unika och oväntade. Vi vet att vi är bäst tillsammans och att det är genom gränsöverskridande samarbete vi når längst. Vi vet också att Ängelholm är en plats med unika möjligheter för fortsatt utveckling.
Med utgångspunkt i vår agila organisationsstruktur siktar vi framåt och uppåt. Vill du vara med och bidra på vår resa?
Vi söker dig som vill arbeta med kommunal service i en av Sveriges främsta Kundtjänster? Brinner du för att göra skillnad för människor? Vill du vara med och utveckla kvaliteten i mötet med våra invånare? Då kan det vara dig vi söker!Publiceringsdatum2025-12-08Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter är att ge information och vägledning till våra invånare, företagare och besökare. Arbetet utförs huvudsakligen via telefon men även via våra andra kanaler såsom chatt, mejl, personliga besök. Kundtjänst hanterar ärenden gällande alla kommunens verksamhetsområden. Ditt arbetsområde kommer till huvudsak vara utifrån huvuduppdrag samhälles frågor, så som bygglov, vatten/avlopp, gata, park etc.
Schemalagd arbetstid tillämpas under Kundtjänsts öppettider, som är måndag-fredag 0816, Stadshuset, Ängelholms kommun.Kvalifikationer
• Krav på dokumenterad erfarenhet inom kundservice eller kommunal verksamhet
• Högskoleutbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet
• Förmåga att arbeta i grupp så väl som självständigt
• Flexibel och har ett serviceinriktat och invånarfokuserat arbetssätt
• Har bra samtals- och telefonteknik samt kan uttrycka dig väl i både tal och skrift
• Förmåga att se helheten och stötta kollegor på Kundtjänst till effektivisering och förändrade arbetssätt kopplat till digitalisering
• Erfarenhet av att dokumentera och handlägga ärenden
• Mycket god datorvana
• Förändringsbenägen och utvecklingsinriktad
ÖVRIGT
Ängelholms kommun ska vara en organisation där medarbetarna trivs, utvecklas och vill stanna kvar. Vi strävar efter att erbjuda heltid för ökad jämställdhet och attraktiva arbeten.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och kunna kommunicera snabbt och enkelt med dig som sökande, ber vi dig ansöka via länk i annonsen.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Vi har inför denna rekrytering tagit ställning till vilka rekryteringskanaler vi önskar använda. Därför undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C293891". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ängelholms kommun
(org.nr 212000-0977) Kontakt
Kundtjänstchef
Nilanthie Nyander nilanthie.nyander@engelholm.se 0431-468068 Jobbnummer
9632395