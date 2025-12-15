Kundtjänstansvarig
Vesani Sweden AB - Kontor & utställning / Kundservicejobb / Ängelholm Visa alla kundservicejobb i Ängelholm
2025-12-15
, Åstorp
, Bjuv
, Bräcke
, Båstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vesani Sweden AB - Kontor & utställning i Ängelholm
Om Vesani Sweden AB
Vesani Sweden AB grundades i september 2022 och har sedan dess haft en snabb och imponerande tillväxtresa. Vi verkar i premiumsegmentet för heminredning och erbjuder produkter med unik design, hög kvalitet och ett skarpt fokus på estetik och funktion. Vår verksamhet utgår från vår nybyggda fastighet i Ängelholm, en inspirerande miljö med showroom, kontor, fotostudio och kreativa arbetsytor.
Just nu befinner vi oss i en expansiv utvecklingsfas, vilket skapar stora möjligheter för dig som vill vara med och forma ett varumärke i stark tillväxt.
Kundtjänstansvarig
Vi fortsätter att växa och söker nu en driven, strategisk och operativ Kundtjänstansvarig som vill vara med och bygga ett av Sveriges mest spännande varumärken inom premium heminredning. Detta är en central roll där du får stort ansvar, stort mandat och möjlighet att påverka från dag ett.
Om rollen
Som Kundtjänstansvarig har du det övergripande ansvaret för att leda, utveckla och framtidssäkra vår kundtjänstavdelning. Du ansvarar för både den operativa driften och den långsiktiga strategiska utvecklingen av kundservicefunktionen.
Dina huvudsakliga ansvarområden:
Ledarskap, teamutveckling och operativt arbete
• Leda, coacha och utveckla kundtjänstteamet samt själv arbeta operativt med kundärenden för att nå högt uppsatta mål
• Säkerställa att teamet, tillsammans med egen operativ insats, arbetar effektivt, kundcentrerat och i linje med vår varumärkesstandard
• Fungera som en närvarande, inspirerande ledare och aktiv kulturbärare inom organisationen
Operativt ansvar och struktur
• Äga och utveckla kundtjänstens processer, arbetsflöden och rutiner, med ett praktiskt och operativt ansvar i vardagen
• Säkerställa hög kvalitet i all kundkommunikation, både genom uppföljning och eget operativt arbete
• Ansvara för bemanning, schemaläggning och daglig drift samt vid behov själv delta i det löpande kundarbetet
Strategiskt ansvar
• Sätta riktning och strategi för hur kundtjänsten ska växa och utvecklas
• Identifiera förbättringsområden och driva initiativ som stärker kundupplevelsen
• Arbeta datadrivet med KPI:er, återrapportering till ledningen och analys för att optimera både arbetsmetoder och resultat
Kundupplevelse och varumärke
• Säkerställa att varje kundkontakt bidrar till att stärka Vesanis premiumvarumärke
• Etablera en kundservice i absoluta toppklass
Detta är rollen för dig som vill påverka ditt team på riktigt, ditt arbete blir avgörande för hur vi tar vår kundservice till nästa nivå.
Vi söker dig som:
• Har dokumenterad erfarenhet av ledarskap, gärna inom kundservice eller liknande drifts- eller försäljningsmiljö
• Har starkt driv, hög initiativförmåga och en naturlig vilja att utveckla både människor och strukturer
• Är strategisk i ditt arbetssätt och trivs med att kombinera helhetsperspektiv med detaljfokus
• Trivs i en snabbväxande, föränderlig organisation där du får mycket ansvar
• Brinner för att bygga team, kultur och kundupplevelser i toppklass
Vi ser gärna också att du är:
• Analytisk: Du gillar data, struktur och att ha god kontroll
• Resultatdriven: Du tycker om att arbeta mot mål inom både omsättning och lönsamhet
• Exekutiv: Du är en person som både påbörjar och avslutar projekt effektivt
• Kravställande: Du vågar driva på, ställa rätt krav och säkra kvalitet Publiceringsdatum2025-12-15Kvalifikationer
• Flytande svenska i tal och skrift
• Mycket goda kunskaper i engelska
• B-körkort
Personlig profil
• Självständig, driven, initiativtagande och lösningsorienterad.
• Social och trygg i att samarbeta med kollegor och kunder.
• Motiverad, kvalitetsmedveten och nyfiken på att utvecklas i sin roll.
Krav
• Flytande svenska i tal och skrift
• Goda kunskaper i engelska
• B-körkort
Vi erbjuder
• En nyckelroll i vår mest expansiva avdelning
• Stort mandat att påverka och forma organisationens framtid
• En kreativ och dynamisk arbetsmiljö i nybyggda lokaler
• Möjligheten att vara med på en snabb och spännande tillväxtresa
• En trygg anställning i ett finansiellt starkt bolag
• Friskvårdsbidrag, personalrabatter och andra förmåner
• Gratis frukost vissa dagar i veckan
• Bärbar dator & mobiltelefon
• Ett sammansvetsat team där alla bidrar till företagets framgång
Hos oss får du frihet, möjlighet att påverka, och utrymme att utvecklas i det du brinner för. Vi drivs av passion för våra produkter, entreprenörskap och hållbar tillväxt och vi hoppas att du känner likadant.Så ansöker du
Skicka din ansökan till jobb@vesani.se
. Urval sker löpande. Tjänsten inleds med en provanställning på 6 månader.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-14
E-post: jobb@vesani.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vesani Sweden AB
(org.nr 559349-9444), http://www.vesani.se
Verkstadsgatan 8 (visa karta
)
262 71 ÄNGELHOLM Arbetsplats
Vesani Sweden AB - Kontor & utställning Jobbnummer
9645902