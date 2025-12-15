Kundtjänst & Service Agent
2025-12-15
Part-Time Home PTH AB erbjuder moderna, flexibla boendelösningar med fokus på kvalitet, trygghet och tillgänglighet. Vi arbetar nära våra kunder och gäster och strävar efter att alltid leverera förstklassig service. Nu söker vi en engagerad medarbetare som vill vara en central del av vårt team och representera företaget utåt.
Om rollen
I rollen som Kundtjänst & Service Agent blir du företagets röst och ansikte utåt. Du kommer dagligen ha kontakt med både kunder och gäster, hantera förfrågningar, bokningar, fakturering, ge service av högsta kvalitet och bidra till en positiv kundupplevelse.
Arbetsplats: Företagets kontor i Göteborg, Norra Gubberogatan 32
Arbetstid: Måndag-fredag, 08:00-17:00Arbetsuppgifter
Hantera inkommande samtal och mejl från kunder och gäster.
Ge professionell och vänlig kundservice.
Stötta i bokningar, frågor och problem som uppstår.
Arbeta med administrativa uppgifter och digitala system.
Representera företaget med ett serviceinriktat och säljande arbetssätt.
Hålla ordning och struktur i en roll med varierande arbetsuppgifter.
Vi söker dig som
Väldigt god datorvana och snabbt lär dig nya system.
Är helt flytande i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Har en säljande och professionell kommunikationsstil.
Är självgående och tar eget ansvar.
Kan hantera många uppgifter samtidigt utan att tappa kvalitet.
Har en naturlig social kompetens och brinner för mötet med människor.
Vill leverera service i toppklass varje dag.
Meriterande
• Tidigare erfarenhet av liknande arbetsuppgifter.
Vi erbjuder
En social och varierande arbetsmiljö
Möjlighet att växa i en expansiv verksamhet
Ett team som värdesätter engagemang, ansvar, positiv energi och högt i takSå ansöker du
Skicka in ditt CV, personligt brev och länka till eventuella kanaler som t.ex. LinkedIn. Detta skickas på mail till jobb@parttimehome.se
Urval sker löpande så tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: jobb@parttimehome.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Part-Time Home PTH AB
(org.nr 559467-9945) Jobbnummer
9645221