2026-01-27


Flyttgrabbarna söker en strukturerad och serviceinriktad medarbetare till vår kundtjänst- och administrationsfunktion. Rollen är central i verksamheten och innebär kontakt med kunder, personal och samarbetspartners.
Arbetet sker främst via telefon och mejl och kan utföras på distans (hemifrån).

2026-01-27

Dina arbetsuppgifter
Kundkontakt via telefon och mejl
Hantering av kundärenden kopplade till bokningar och tider
Administrativa uppgifter och dokumentation
Samordning och kommunikation internt och externt
Planering och uppföljning av dagliga uppgifter

Kvalifikationer
Erfarenhet av kundtjänst, administration eller liknande
God datorvana
God svenska i tal och skrift
Förmåga att arbeta självständigt och strukturerat

Dina personliga egenskaper
Serviceinriktad och professionell
Noggrann och ansvarstagande
Stresstålig och lösningsorienterad

Vi erbjuder
Möjlighet att arbeta hemifrån
Varierande arbetsuppgifter
Introduktion och stöd

Så ansöker du
Skicka din ansökan via Platsbanken eller direkt till Esra@flyttgrabbarna.se.
Urval och intervjuer sker löpande.
Välkommen med din ansökan!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Sista dag att ansöka är 2026-02-26
E-post: Esra@flyttgrabbarna.nu

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Flyttvision AB (org.nr 559494-0222)

Arbetsplats
Flyttgrabbarna

Jobbnummer
9708238

