Kundtjänst med kvalite för Teleco
Teleco Mobile AB / Kundservicejobb / Danderyd Visa alla kundservicejobb i Danderyd
2025-12-19
, Solna
, Sundbyberg
, Lidingö
, Sollentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Teleco Mobile AB i Danderyd
Teleco Mobile AB
Teleco är ett litet telekombolag med kontor vid Mörby Centrum i Danderyd. Vår mest sålda tjänst är mobiltelefoni men vi erbjuder även mobilt bredband och hemtelefoni.
Till skillnad från de stora operatörerna är kundnöjdhet vårt absolut viktigaste fokus. Vi är kända för en extremt tillgänglig och personlig kundtjänst - utan långa köer, utan växlar och utan "jag ska bara kolla med någon". Hos oss får kunderna snabbt kontakt med rätt person, blir bemötta på ett trevligt och professionellt sätt och får faktiskt hjälp. Det märks också i våra mycket höga kundomdömen.
Läs mer om oss på www.teleco.se.
Tjänstebeskrivning
Orderhantering: Aktivera ordrar och skicka ut telefoner.
Kundtjänst: Inkommande samtal och mail från kunder.
Försäljning: Förlänga och mersälja på befintliga kunder.
Vad erbjuder Teleco
En trevlig arbetsmiljö med sympatiska kollegor.
En roll i ett växande bolag med goda utvecklingsmöjligheter.
Arbetstider: 8:30 - 16:30 med 30 minuter lunch.
Lön: Månadslön samt tjänstepension
Vem är du och vad kan du erbjuda
Du trivs i en liten grupp och samarbetet med dina kollegor kommer naturligt.
Du trivs med många bollar i luften och kan snabbt växla mellan arbetsuppgifter.
Du är naturlig med datorer, lätt för att förstå nya program och lära dig nya rutiner.
Du har mycket god svenska i skrift och tal.
Du drivs av att vara en del av ett litet bolag och driva det framåt.
Meriterat om du har en bakgrund inom sälj och/eller kundtjänst för B2C.
Meriterat om du är bekväm med MS Excel och har arbetat i det tidigare.
Meriterat om du arbetat inom telekom tidigare.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
E-post: jonathan@teleco.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Teleco Mobile AB
(org.nr 556820-4126)
Svärdvägen 9 (visa karta
)
182 33 DANDERYD Arbetsplats
Kundtjänst Danderyd Kontakt
VD
Jonathan Persson jonathan@teleco.se 0732037546 Jobbnummer
9654692