Kundtjänst

2025-11-08
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
Vi på La Mare Pizzeria söker en trevlig och serviceinriktad kassapersonal till vårt team!Publiceringsdatum2025-11-08Dina arbetsuppgifter
Möta och ta hand om kunder med ett leende
Svara i telefon och ta emot beställningar
Hantera kassan och se till att beställningar går smidigt
Vi söker dig som:
Är social, noggrann och stresstålig
Trivs med att arbeta i ett högt tempo
Har god svenska i tal (engelska är ett plus)
Tidigare erfarenhet inom service är meriterande men inget krav
Vi erbjuder:
Trevlig arbetsmiljö och härliga kollegor
Flexibla arbetstider
Möjlighet till fast anställning för rätt person
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-08
E-post: Zahernehlawi4@gmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Nehlawi, Zaher
Bjäregatan 8 (visa karta
)
252 48 HELSINGBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Nehlawi Zaher Kontakt
Zaher Nehlawi Zahernehlawi4@gmail.com Jobbnummer
9595513