Kundtjänst

Nehlawi, Zaher / Restaurangbiträdesjobb / Helsingborg
2025-11-08


Vi på La Mare Pizzeria söker en trevlig och serviceinriktad kassapersonal till vårt team!

Publiceringsdatum
2025-11-08

Dina arbetsuppgifter
Möta och ta hand om kunder med ett leende
Svara i telefon och ta emot beställningar
Hantera kassan och se till att beställningar går smidigt

Vi söker dig som:

Är social, noggrann och stresstålig
Trivs med att arbeta i ett högt tempo
Har god svenska i tal (engelska är ett plus)
Tidigare erfarenhet inom service är meriterande men inget krav

Vi erbjuder:

Trevlig arbetsmiljö och härliga kollegor
Flexibla arbetstider
Möjlighet till fast anställning för rätt person

Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-08
E-post: Zahernehlawi4@gmail.com

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Nehlawi, Zaher
Bjäregatan 8 (visa karta)
252 48  HELSINGBORG

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Nehlawi Zaher

Kontakt
Zaher Nehlawi
Zahernehlawi4@gmail.com

Jobbnummer
9595513

