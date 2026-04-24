Kundtjänst - Växjö

2026-04-24
Är du vår nästa stjärna inom kundtjänst?
Vi söker nu en serviceinriktad och engagerad kundtjänstmedarbetare till vårt team i Växjö som vill vara med och skapa förstklassig serviceupplevelse för våra kunder, hyresgäster och medarbetare.
Hos oss blir du en viktig del av verksamheten och en central kontaktpunkt där du bidrar till att säkerställa smidig kommunikation, snabb ärendehantering och hög kundnöjdhet.

Publiceringsdatum: 2026-04-24

Om företaget
A.R.C Fastighetspartner är ett växande företag inom fastighetsbranschen, grundat 2020 i de småländska skogarna av fem eldsjälar. Sedan dess har vi vuxit till över 115 medarbetare på 15 kontor runt om i Sverige.
Vi arbetar med hela fastigheten - från drift och service till energioptimering och teknisk förvaltning - alltid med målet att skapa hållbarhet och lönsamhet för våra kunder. Hos oss präglas vardagen av glädje, ansvar och samarbete, och vi tror på att utveckling börjar med engagemang.
Om rollen
Som kundtjänstmedarbetare ansvarar du för att ta emot och hantera inkommande ärenden enligt fastställda rutiner. Arbetet är till stor del strukturerat och bygger på dagliga, återkommande arbetsmoment där noggrannhet och servicekänsla är avgörande.
Du blir en del av ett team där samarbete, ansvar och ett positivt bemötande står i fokus - något som också genomsyrar hela verksamheten .
Dina ansvarsområden
Ta emot och hantera kundärenden via telefon, e-post och besök
Säkerställa att kunder får korrekt och tydlig information
Följa rutiner kring felanmälningar, nyckelhantering och kundservice
Bidra till en effektiv och professionell ärendehantering
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Bemanna kundmottagning och/eller telefonväxel
Ta emot och registrera felanmälningar enligt gällande system
Hantera nycklar enligt säkerställda rutiner och dokumentation
Besvara frågor från kunder och medarbetare
Ge service och information till interna och externa parter
Hänvisa ärenden vidare enligt instruktion
Vem är du?
Vi söker dig som trivs i en serviceinriktad roll med mycket kontakt med människor. Du är strukturerad, ansvarstagande och har lätt för att följa rutiner samtidigt som du är lösningsorienterad.
Du har:
God kommunikativ förmåga i tal och skrift
Ett professionellt och trevligt bemötande
Förmåga att arbeta både självständigt och i team
Erfarenhet av kundservice eller liknande arbete (meriterande)
Vi erbjuder
En trygg och strukturerad arbetsroll
Ett engagerat team med god sammanhållning
Möjlighet att utvecklas inom kundservice och administration
En arbetsplats där service, kvalitet och samarbete står i fokus
Rekrytering sker löpande så skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare A.R.C Fastighetspartner AB
(org.nr 559268-0739), https://arcfast.se/ Arbetsplats
A R C Fastighetspartner AB Jobbnummer
9873920