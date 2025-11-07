Kundsupport & Orderhantering (deltid, distans)

LS Nordic Group AB / Kundservicejobb / Täby
2025-11-07


Vi söker en person, gärna yngre, som kan hjälpa oss med kundsupport och orderhantering för våra fyra webbutiker - två i Sverige (HerBeauty.se och Björnkramar.se), en i Norge och en i Danmark.
Arbetet innebär att:
Svara på kundmejl och meddelanden
Hantera beställningar och enklare administrativa uppgifter
Du arbetar helt digitalt och behöver bara en dator, men du kan använda vårt kontor om du vill.
Erfarenhet av kundsupport eller e-handel är en fördel, men inget krav.
Vi uppmuntrar att du använder alla verktyg som kan effektivisera arbetet, som till exempel ChatGPT eller liknande hjälpmedel.
Vi tillhandahåller färdiga mallar och rutiner som gör arbetet enkelt och strukturerat.
Jobbet passar perfekt för dig som vill få inblick i back-end av e-handel och dropshipping, och skaffa erfarenhet du kan använda om du själv vill starta något liknande i framtiden.
Omfattning:
Deltid, cirka 1-2 timmar per dag med flexibla tider.
Lön: 7 000 kr per månad.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-14
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: lsnordicgroup@gmail.com

Arbetsgivare
LS Nordic Group AB (org.nr 559528-0362)
Sjöflygvägen 35 C (visa karta)
183 62  TÄBY

Kontakt
Simon Hecter
lsnordicgroup@gmail.com
0722271102

Jobbnummer
9594985

