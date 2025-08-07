Kundsupport
Purple Rekrytering & Interim AB / Kundservicejobb / Gislaved Visa alla kundservicejobb i Gislaved
2025-08-07
, Gnosjö
, Tranemo
, Värnamo
, Svenljunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Purple Rekrytering & Interim AB i Gislaved
, Gnosjö
, Värnamo
, Ljungby
, Jönköping
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med kundservice i en teknisk miljö? Har du erfarenhet från industrin eller ett tekniskt intresse, och är redo att ta nästa steg? Då kan detta vara tjänsten för dig!
Purple Rekrytering & Interim söker nu en Kundsupport till ett teknikintensivt bolag i GGVV-regionen. Här blir du en viktig del av ett engagerat team som tillsammans arbetar för att ge kunderna bästa möjliga service och support.
Om rollen
Som Kundsupport kommer du att ha en bred roll där du dagligen kommunicerar med kunder via både telefon och e-post. Du hanterar inkommande förfrågningar, tar fram offerter och sköter orderhantering. I din roll ingår även att ge teknisk rådgivning kring företagets produkter och lösningar, följa upp leveranser samt informera kunder vid eventuella förändringar. Du kommer dessutom att vara involverad i kampanjarbete och proaktiv kundbearbetning i nära samarbete med säljteamet.
Du blir en nyckelperson i kontakten med kunderna, både nya och befintliga och har en viktig funktion i att säkerställa hög kundnöjdhet.Publiceringsdatum2025-08-07Profil
Vi söker dig som trivs med att kombinera teknik, service och problemlösning i det dagliga arbetet. Kanske har du tidigare arbetat inom industrin eller produktion och vill ta nästa steg i karriären, eller så har du redan erfarenhet av kundservice inom en teknisk bransch.
Du har erfarenhet av kundservice, orderhantering eller försäljning, och du har ett intresse för teknik, gärna med viss vana av att läsa ritningar. Du är en strukturerad och pålitlig person med god samarbetsförmåga, och du har lätt för att prioritera när tempot är högt. Datorvana är av stor betydelse och du kan uttrycka dig väl på både svenska och engelska, i såväl tal som skrift.
Vi erbjuder
Du erbjuds en varierad och utvecklande tjänst hos ett stabilt företag med starkt tekniskt kunnande. Här råder god sammanhållning och korta beslutsvägar, och du får arbeta med både svenska och internationella kunder. Det är en långsiktig roll med start i augusti eller enligt överenskommelse, där du ges möjlighet att växa tillsammans med verksamheten och bidra till framtida framgångar.Så ansöker du
Låter det intressant? Tveka inte att höra av dig!
Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Anela Drndo på 0737-01 94 53 eller anela@purplerekrytering.se
Vi intervjuar löpande, varmt välkommen med din ansökan redan idag! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Purple Rekrytering & Interim AB
(org.nr 559428-6253), http://www.purplerekrytering.se Arbetsplats
Purple Rekrytering & Interim Kontakt
Anela Drndo anela@purplerekrytering.se 0737019453 Jobbnummer
9448915